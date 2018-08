Brandenburg/H

Kurz nachdem ihm am Donnerstag das Amtsgericht Brandenburg den Führerschein entzogen hat, hat ein 80-Jähriger in der Magdeburger Straße einen schweren Unfall verursacht. Das teilte Polizeisprecher Oliver Bergholz mit. Der Rentner hatte gegen 12.45 Uhr einer Straßenbahn die Vorfahrt genommen. Sein VW krachte so schwer gegen die Tram, dass deren Kupplung aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Der Fahrer kam, trotzdem er äußerlich unversehrt war, in ein Krankenhaus. Die 20 Fahrgäste blieben unverletzt.

Wenige Minuten vor dem Unfall hatte das Gericht dem Brandenburger wegen diverser Verkehrsdelikte die Fahrerlaubnis entzogen. Das hielt den offenbar unbelehrbaren Mann nicht davon ab, nach der Verhandlung sogleich in seinen Golf zu steigen und davon zu fahren. Keine 100 Meter kam er, als es direkt vor dem Gericht krachte. Beim Abbiegen vom Gerichtsgelände in die Magdeburger Straße hatte der 80-Jährige offenbar die Tram nicht wahrgenommen.

Der VW schleuderte daraufhin über die Fahrbahn. Die Straßenbahn musste eine Vollbremsung machen. Zum Unfallort eilten Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter.

Die Feuerwehr musste den Rentner aus seinem Fahrzeug schneiden, so schwer war der Wagen durch die Wucht des Zusammenstoßes beschädigt. Dafür trennten die Retter die Fahrertür ab. Die Magdeburger Straße wurde für 20 Minuten voll gesperrt. Der Tramverkehr kam in der Straße zum Erliegen. Straßenbahnen stauten sich an der Unfallstelle. Erst gegen 13.30 Uhr gaben Polizei und die Brandenburger Verkehrsbetriebe die Strecke wieder frei. Der Sachschaden liegt nach ersten Angaben der Polizei bei rund 12.000 Euro.

Von Marion von Imhoff