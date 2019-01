Brandenburg/H

Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem VW ist es am Dienstag um 9.49 Uhr am Brandenburger Hauptbahnhof gekommen. Ein Rentner hat mit seinem Wagen in der Johann-Carl-Sybel-Straße, Ecke Große Gartenstraße nach Polizeiangaben eine rote Ampel missachtet. In der Folge stieß der Wagen mit einer Tram der Linie 1 zusammen, die gerade die Kreuzung passierte. In der Straßenbahn befanden sich 50 Personen. Verletzt wurde nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Keip glücklicherweise niemand. Das Auto erlitt Totalschaden. Keip bezifferte die Gesamtschadenshöhe auf 8000 Euro.

Am Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof kam es zu dem Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn. Quelle: JACQUELINE STEINER

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Tramverkehrs. So stoppten bereits in der Hauptstraße Straßenbahnen, die Passagiere mussten aussteigen. Gegen 10.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Die Straßenbahnen wurden zwischenzeitlich von den Verkehrsbetrieben umgeleitet.

Von Marion von Imhoff