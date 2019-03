Brandenburg/H

In der Helios-Klinik in Hohenstücken gibt es jede Menge Turbulenzen, seit der langjährige Chefarzt Martin Köhler und seine Ehefrau, die leitende Oberärztin Jutta Köhler, das Reha-Krankenhaus für Kinder und Jugendliche durchaus im Unfrieden verlassen haben.

Auch andere Ärzte haben der Fachklinik inzwischen den Rücken gekehrt, es herrscht Unruhe. Wie es weitergeht, hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Trägerverein der Klinik sowie der Bund und das Land, die den Aufbau der Reha-Klinik mit knapp 35 Millionen Euro gefördert haben, zur neuen Planung der Geschäftsführung stellen.

Die Gemengelage ist unübersichtlich, vieles befindet sich im Fluss. Die MAZ gibt eine Übersicht über wesentliche Probleme.

Problem 1: Die ärztliche Spitze ist weg: Chefarzt Martin Köhler (65) und die leitende Oberärztin Jutta Köhler (63) wollten vor ihrem Ruhestand eigentlich den neuen Chefarzt oder die Chefärztin bei Bedarf einarbeiten. Sie rechneten mit ein bis zwei Jahren. Entsprechend formulierte die Klinik die Stellenanzeige für den gesuchten Neuropädiater oder die Neuropädiaterin.

Für das Ehepaar Köhler überraschend und ohne sein Wissen erwählte Geschäftsführerin Stefanie Günther eine Neurologin zur künftigen Chefärztin, also keine auf Kinder und deren neurologischen Störungen spezialisierte Medizinerin.

Weil sich die Klinik von diesem Schritt nicht abbringen ließ, kündigte das Ehepaar ganz kurzfristig. „Wir können die Nachfolgeregelung nicht mittragen“, begründet Martin Köhler die Entscheidung, will aber nicht ins Detail gehen.

Klinikgeschäftsführerin Stefanie Günther in Hohenstücken teilt mit, dass bis zum Arbeitsbeginn der Nachfolgerin im Juli 2019 Constanze Reutlinger, Chefärztin der Neuropädiatrie in der Helios Klinik Geesthacht, die ärztliche Leitung in Hohenstücken kommissarisch übernehmen werde. Nach MAZ-Informationen kommt sie tageweise.

Auch für die Position von Jutta Köhler habe die Klinik in Hohenstücken ab April 2019 einen sehr erfahrenen Pädiater (Kinderarzt) gewonnen.

Problem 2: Die künftige Chefärztin ist keine Neuropädiaterin, obwohl die Struktur der Klinik das vorsieht. Aus Sicht der Geschäftsführerin bringt sie aber „beste fachliche und berufliche Erfahrungen“ mit als Fachärztin für Neurologie mit Zusatzbezeichnung Sozialmedizin und Rehabilitationswesen.

Außerdem habe sie von 1999 bis 2010 elf Jahre als Oberärztin und leitende Oberärztin in der Klinik Hohenstücken gearbeitet und Erfahrungen in der Behandlung neurologisch erkrankter Kinder und Jugendlicher gesammelt.

Problem 3: Die Klinik muss einen Spezialisten für die Top-Position erst noch finden. Das ist nicht einfach, weil es nicht so viele geeignete Fachärzte für neurologische Erkrankungen von Kindern gibt.

„Wir planen eine zweite Chefarztstelle im Bereich der Neuropädiatrie, damit wollen wir die neuropädiatrische Expertise in unserer Klinik sichern“, betont Günther. „Gegenwärtig sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten.“

Geschäftsführerin Stefanie Günther und die Trägervereinsvorsitzende Margrit Spielmann stehen im Austausch. Quelle: HEIKE SCHULZE

Diese Struktur einer Doppelspitze müssten allerdings laut Satzung der Trägerverein und die damaligen Geldgeber in den Bundes- und Landesministerien mittragen. Der Antrag der Klinik ist eingetroffen und wird geprüft.

Die Vereinsmitglieder beraten darüber am 25. April. „Das ist eine fachliche Entscheidung“, sagt die Vorsitzende Margrit Spielmann. Den Antrag erhalten auch die Fachministerien. Dass er abgelehnt wird, das kann nach ihren Worten passieren.

Problem 4: Die ausgewählte Chefärztin ist auch persönlich umstritten. Sie arbeitete bis 2010 in Hohenstücken, die Trennung war unfreiwillig und erst das Ergebnis einer längeren arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung.

Die Personalie spaltet die Belegschaft, sofern sie die damaligen Zeiten miterlebt hat. Die eine Fraktion freut sich auf ihr kommen, andere sehen die Zukunft mit Entsetzen. „Eine langjährige Krankenschwester ist bei der Nachricht in Tränen ausgebrochen“, berichtet eine Mitarbeiterin.

Auch wenn Martin Köhler das nicht thematisiert, ein offenes Geheimnis ist das tiefe Zerwürfnis zwischen dem ausgeschiedenen Chefarzt und seiner designierten Nachfolgerin. Stefanie Günther äußert sich nicht zu dieser Vorgeschichte.

Problem 5: Die Klinik verliert Ärzte. Außer dem Ehepaar Köhler, das Margrit Spielmann als „Neuropädiater mit Herz und Seele“ bezeichnet, ist eine unbekannte Zahl von Ärzten aus der Klinik ausgeschieden oder ist krank.

Die Geschäftsführerin dazu: „Wir haben Unterstützung aus dem Netzwerk unserer Rehakliniken. Kollegen aus unseren Schwesterkliniken in Geesthacht, Hattingen und Pulsnitz unterstützen uns bei den Diensten. Für die frei gewordenen Stellen suchen wir nach Ersatz und führen bereits Gespräche mit Bewerbern. Wir sind aktuell auch auf der Suche nach einem Facharzt für Pädiatrie beziehungsweise Neuropädiatrie.

Problem 6: Der Klinikalltag läuft reduziert und das spricht sich in den einweisenden Krankenhäusern herum. Die Klinik habe nach dem kurzfristigen Ausscheiden des Chefarztes und der leitenden Oberärztin die Belegung angepasst, räumt Stefanie Günther ein. „Wir haben folglich bewusst weniger Patienten aufgenommen.“ Die Versorgung der Patienten sei gesichert.

Junge Patienten aus aller Welt Am 29. Mai 2000 wurde die Klinik eröffnet, damals noch unter dem Namen Fachklinik Hohenstücken als Modellprojekt des Bundes und Landes Brandenburg. Der gemeinnützige Verein Neurologisches Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche Brandenburg ist Träger der Klinik. Die Klinik mit rund 200 Mitarbeitern ist eine Reha-Einrichtung für Säuglinge, Kinder und Jugendliche, die neurologisch oft schwer erkrankt sind oder nach bei schwersten Unfällen komplexe Krankheiten erworben haben. Die Patienten kommen aus aller Welt nach Hohenstücken.

Es handele sich um eine Übergangslösung, das haben das Unternehmen den zuweisenden Kliniken auch offen mitgeteilt. Günther: „Sobald wir unser ärztliches Team aufgebaut haben, werden wir wieder mehr Patienten aufnehmen können.“

Problem 7: Junge Ärzte drohen, von der Stange zu gehen. Mit dem Fortgang von Martin Köhler hat derzeit niemand in der Klinik die Ermächtigung, Assistenzärzte zu Fachärzten fortzubilden. Die jungen Mediziner verlieren Zeit.

Die Klinik dazu: „Übergangsweise soll die Facharztausbildung über unsere kommissarische Chefärztin gewährleistet werden. Alle notwendigen Anträge liegen der Ärztekammer bereits vor. Ab April 2019 wird Dr. Constanze Reutlinger bei der Ausbildung der Assistenzärzte durch unseren neuen Pädiater unterstützt.“

Problem 8: Die Zusammenarbeit mit den Kinderkliniken in Brandenburg/Havel und Potsdam liegt in Folge der umstrittenen Personalentscheidung auf Eis. Nicht alle Bereiche der Zusammenarbeit ruhen, erklärt die Klinik. Man sei im Austausch miteinander. „Wir hoffen, dass wir die Zusammenarbeit in der Zukunft wieder intensivieren können“, heißt es.

Problem 9: Die Reha-Klinik kann ihren Chefärzten perspektivisch keine Professur an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Aussicht stellen. „Der Wunsch nach einer Kooperation mit einer akademischen Einrichtung wie der MHB steckt noch in den Kinderschuhen, ist aber keinesfalls verloren gegangen“, versichert Stephanie Günther.

Problem 10: Die Abschiedsfeier für das Ehepaar Köhler steht aus. Nach 20 Jahren aufreibender Arbeit für die Klinik hat das Ehepaar ziemlich sang- und klanglos Abschied genommen. Auch Stefanie Günther würdigt das „große Engagement“ der beiden. Sie sagt: „Eine Verabschiedung soll noch erfolgen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Ereignisse war dies bisher leider nicht möglich.“

Von Jürgen Lauterbach