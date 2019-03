Brandenburg/H

Versprechen gehalten. Der Unternehmer Marek Mundt hat die Uhr, die jahrzehntelang in der Kanalstraße vor der Poliklinik stand und nun einem Parkplatz weichen muss, in die Freiherr-von-Thüngen-Straße umgesetzt. „Es war ein Zusammenspiel. Die Stadt hat die Suchschachtung nach störenden Leitungen im Untergrund übernommen und das Grundstück gestellt. Die Stadtwerke sorgten für den Stromanschluss“, sagt Mundt. Er sorgte für den Transport und das Aufarbeiten der elektromechanischen Uhr, die in wenigen Tagen vom Uhrmacher aus Ziesar ankommt. Ein riesiger 400-Tonnen-Mobilkran hob das drei Tonnen schwere Gestell auf seinen neuen Standplatz. Der große Kran wurde aber beim Abbauen in der Kanalstraße benötigt, damit es keine Kollision mit den Oberleitungen der Straßenbahn gab.

Zur Galerie Ein 400-Tonnen-Kran für ein nur drei Tonnen schweres Gestell. Aber auf den langen Kranausleger kam es in diesem speziellen Falle an. Am Ende war es eine präzise Bastelei.

Von André Wirsing