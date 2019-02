Brandenburg/H

Die Uhr vor der alten Poliklinik an der Kanalstraße/Bauhofstraße ist am Mittwoch abgebaut worden. Im Jahr 1996 haben die beiden Unternehmer Günter Mundt und Peter Lenz die weithin sichtbare Uhr mit Anzeige in alle Himmelsrichtungen vor dem Bauhauskomplex d aufgestellt. Nicht ganz uneigennützig: Am Fuß des Bauwerks wurde großzügig die gemeinsame Firma beworben. Doch im Gegensatz zu anderen und jüngeren Modellen in der Stadt verrichtete die Uhr seitdem getreu ihren Dienst.

Zur Galerie Nachdem die neuere Werbung entfernt war, kam beinahe vergessen Geglaubtes ans Tageslicht: Die Werbung aus DDR-Zeiten für den Waffelhersteller Konsü, der keine 200 Meter entfernt seinen Betrieb hatte.

Doch nun muss sie weg, weil in direkter Nachbarschaft das Wohnprojekt Schiller-Quartier aus dem Boden gestampft wird. Ein Ersatzstandort ist auch bereits gefunden, aus dem Stadtteil Nord kam der Wunsch nach einer Uhr. So wurde der Platz vor der Sparkasse in Nord an der Werner-Seelenbinder-/Ecke Freiherr-von-Thüngen-Straße gefunden.

Von André Wirsing