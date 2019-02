Brandenburg/H

Diese Geburtagsüberraschungsparty ist besonders. Sie gilt dem 17-jährigen Cedric aus Brandenburg/Havel. Wenn es geht, mit einem Lächeln im Gesicht begegnet der starke Junge seiner Krebskrankheit. Auch noch nach sechs heftigen Chemotherapien.

Gleich wird er kommen. Alle haben Aufstellung genommen in der „Stube“ in Kirchmöser, um das Geburtstagskind gebührend zu empfangen. Der gesamte Abschlussjahrgang der 10. Klasse der Berufsorientierten Schule ( BOS) Kirchmöser ist gekommen. Lehrer, enge Freunde, die Familie machen die illustre Gesellschaft komplett. 60 Gäste könnten es sein.

Der Saal der Stube ist feierlich dekoriert. Luftballons baumeln an den Stuhllehnen. Der DJ hält sich im Hintergrund bereit. Ein schönes Buffet ist an der Längsseite des Saals aufgebaut. Viele Handy sind gezückt.

Sebastian Ebell, Klassenlehrer des Abschlussjahrgangs 2018 und Hauptorganisator des Festes gibt letzte Instruktionen. Wenn der bis dahin ahnungslose Cedric mit seiner Familie vorfährt, bekommt er die Augen verbunden. Alle müssen mucksmäuschenstill sein, wenn der einstige Mitschüler, der so schwer krank ist, den Saal betritt.

Cedric ist überraschend

Begrüßt wird Cedric „Cedi“ Malepse auf seiner Party zum 17. Geburtstag von einem standesgemäßen Happy-Birthday-Chor. Etwa perplex steht der große Junge mit dem schwarzen Basecap auf dem Kopf vor all den Leuten, die sich um seines Willen versammelt haben.

Cedric geht kurz ein paar Schritte zurück, als wollte er dem ausweichen, was nun auf ihn zukommt. Lauter Gratulanten, die ihn in den Arm nehmen, beglückwünschen und an sich drücken.

Zur Galerie Die Geburtagsüberraschungsparty am Donnerstagabend in der „Stube“ in Kirchmöser gilt dem 17-jährigen Cedric aus Brandenburg/Havel. Er fällt von einer Umarmung in die nächste. Alle wollen dem Jungen gratulieren, der gegen seine Krebskrankheit kämpft und nun mit gewohnter Stärke sogar in seine siebte Chemotherapie geht.

„Das war mehr als okay, richtig cool“, wird er später zum MAZ-Reporter sagen. Dass irgendwas im Busche ist, ahnt der Brandenburger aus der Neustadt, als ihn seine Familie am Donnerstagabend nach dem China-Restaurantbesuch nach Kirchmöser kutschiert.

Vorher haben alle dichtgehalten. Schließlich soll der an Dickdarmkrebs erkrankte Cedric, der schon sechs Chemotherapien durchlebt hat, eine echte Überraschung erleben, eine Party, die sich gewaschen hat.

Dazu gehört auch eine prächtige Geburtstagstorte mit einem Bild seiner Lieblingsrapper von „187 Straßenbande“, insbesondere dem Sänger Gzuz. Nur gut, dass Cedric gerade das passende Schuhwerk trägt. Orangefarbene HaifischNikez wie in dem gleichnamigen Song.

Ehrlich und freundlich

Der Junge, der in den vergangenen Monaten so viel durchlitten hat, wie viele Menschen in ihrem ganzen Leben nicht, ist wie immer, nachdem der erste Schreck verraucht ist. Lustig, offen, gut gelaunt und nur ein wenig ungläubig, dass seine einstigen Mitschüler und Lehrer einzig wegen ihm gekommen sind, um zu gratulieren und mit ihm bis später am Abend eine tolle Party zu feiern.

Der gleichaltrige Henrik kennt Cedric seit dem Kindergarten. Warum er so eng mit ihm befreundet ist? „Cedi ist einfach ehrlich und freundlich. Und er kann Scherze machen mit Freunden. Solche, die man nur unter Freunden macht.“

Im August 2018 hatte die Höllenzeit für Cedric und seine Familie begonnen. Was sich erst wie blöde heftige Bauchschmerzen anfühlte, stellte sich als eine hinterhältige schwere Krankheit heraus. Der Dickdarmkrebs hat sich inzwischen so weit im Körper ausgebreitet, dass er dem jungen Brandenburger extrem viel abverlangt.

Die siebte Chemo

Cedric muss Schmerzen ertragen und Erschöpfung, elendig lange Krankenhaustage und schlechte Nachrichten. Er muss Kraft und Mut aufbringen und weiter für seine Familie da sein, die ihn braucht und seine unerschütterliche Lebensfreude.

Vor diesem Hintergrund haben Sebastian Ebell und viele Mitstreiter sich überlegt, dass der einstige BOS-Schüler mal eine Belohnung verdient hat: ein Wiedersehen voller Überraschungen, Nähe, Herzlichkeit und einfach Geburtstagspartystimmung.

An diesem Freitag hat die siebte Chemotherapie begonnen für den Jungen, der Brandenburg/Havel Ende März verlassen und mit seiner Familie an die Ostsee ziehen wird in ein ebenerdiges Haus, was nach seinen Bedürfnissen und dem, was seine Krankheit ihm auferlegt, eingerichtet werden kann.

Hilfe und Solidarität von vielen Seiten BOS-Lehrer Sebastian Ebell organisiert eine Spendensammlung für seinen ehemaligen Schüler Cedric und dessen Familie, die wegen der Krankheit hohe Kosten zu tragen hat. Bisher sind schon mehr als 5000 Euro zusammengekommen. Der ASB hat Cedric und seinen älteren Bruder Marvin mit dem ASB-Wünschewagen nach Bayern in die Berge gefahren. Die Brüder waren in München und Salzburg, Cedric hat auf seiner Reise Chat-Freunde getroffen und ist mit ihnen zum Bowlen gegangen. Die MAZ hat Restmittel der vergangenen Sterntaler-Aktion in die Hand genommen, um zusätzlich zu helfen. Die AOK-Nordost, Cedrics Krankenkasse, hat zugesagt, den schwerkranken Jungen auch an seinen künftigen Wohnort an der Ostsee weiter so gut zu unterstützen. Spenden für Cedric erbittet der Lehrer mit dem Stichwort „Cedric“ auf das Konto des Fördervereins der Berufsorientierten Schule Kirchmöser bei der Sparkasse, IBAN-Nummer: DE88 1605 0000 3615 0005 00.

Von Jürgen Lauterbach