Brandenburg/H

Der Betreiberwechsel auf der bedeutenden Regionalzuglinie RE 1 ist auch unter Pendlern ein Thema. Die MAZ fragte einige Fahrgäste des Regionalexpresses, was sie davon halten, dass die Deutsche Bahn die große Pendlerlinie ab Dezember 2022 an die Privatfirma Odeg abgeben muss.

Tomke Hege: Für meine Freunde und mich sind die vielen Baustellen in Berlin das größere Problem. Die RE fährt eigentlich recht gut und pünktlich, nur selten ist da irgendetwas. Meine Probleme beginnen meist erst, wenn ich umsteigen muss. Ich werde aber bald nicht mehr pendeln, weil ich nach Brandenburg/Havel umziehen werde.

Wolfgang Schönfeld: Wer auf der Strecke fährt, ist für mich zweitrangig. Selbst wenn die Odeg die RE-1-Strecke übernimmt, heißt das nicht, dass von da an alles funktionieren wird. Weil die Strecke baulich nicht okay ist, das ist das eigentliche Problem. Die Odeg müsste in jedem Fall Züge beschaffen. Bei dem System, was sie fährt, könnte sie einen Wagen mehr einsetzen.

Robert Sonntag: Bis auf die normalen Ausfälle und Probleme, die man mit der Deutschen Bahn hat, ist diese Linie okay. Ich bin zufrieden, man kommt halt zum Ziel und die Fahrtzeiten zweimal in der Stunde in jeder Richtung funktionieren für mich. Ich erwarte keine großen Unterschiede, wenn die Odeg übernimmt.

Prince Ime ( Nigeria): Der Regionalzug ist ziemlich okay. Ich habe nur selten Verspätungen erlebt, aber ich pendle auch erst seit September zwischen Berlin und Brandenburg. Auf den Odeg-Strecken bin ich auch schon gefahren. Große Unterschiede zur Deutschen Bahn habe ich nicht bemerkt, nur die Gestaltung unten im Zug ist dort großzügiger. Ich mache mir keine Sorgen wegen des Betreiberwechsels, solange die Fahrzeiten bleiben, wie sie sind.

Die Deutsche Bahn verliert ihre wichtigste Regionalbahnstrecke in Berlin und Brandenburg und wird bald nicht mehr die Pendlerlinie RE1 betreiben. Gepostet von MAZonline / Märkische Allgemeine am Montag, 14. Januar 2019

Auch auf der Facebook-Seite gibt es Reaktionen auf den beabsichtigten Zuschlag für Odeg. „Für alle betroffenen Kollegen bei der Bahn kann man nur hoffen, dass es eine gute Lösung für ihre Zukunft gibt und der Odeg wünsche ich auch viel Glück beim Start 2022“, schreibt Stefan Clausnitzer, für den die Entscheidung gar keine Überraschung ist.

Christian Buchta ist nicht einverstanden mit der Entscheidung: „Loslimitierung des VBB, um zu erzwingen, dass DB Regio Strecken verliert. Das ist Wettbewerbsverzerrung und ist eine bittere Pille für jeden DB-Regio-Mitarbeiter, die einen tollen Job leisten. Wer schon mal Odeg gefahren ist, ahnt, was da ab 2022 auf uns zu kommt.

Von Jürgen Lauterbach