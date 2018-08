Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei sucht seit diesem Dienstag nach einen unfallflüchtigen Autofahrer. Nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz ist am 16. August gegen 14 Uhr eine Frau mit ihrem Renault am Altstädtischen Markt beim Ausparken gegen einen vor der Hausnummer 5 geparkten Volkswagen Touran gestoßen.

Anschließend entfernte sich die mutmaßliche Unfallverursacherin in Richtung Plauer Straße. Nach Zeugenaussagen soll eine 50 bis 60 Jahre alte Frau am Steuer gesessen haben. Sie trug womöglich eine Sonnenbrille und war offenbar in einem beigefarbenen Renault unterwegs.

Die Zeugen erinnern sich an das Kennzeichenfragment BRB-TW und daran, dass der Renault am vorderen linken Kotflügel eine Beschädigung aufwies, die aber schon älter sein könnte. Am beschädigten Touran entstand ein Sachschaden von mehr 2000 Euro.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Unfallvorgang beobachtet und kann sachdienliche Hinweise dazu machen? Wer kennt die beschriebene Fahrzeugführerin oder deren beigefarbenen Renault?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer: 03381 560-0 entgegen oder im Internet unter www.polizei.brandenburg.de.

Von Jürgen Lauterbach