Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Unerwartete Blumen für den Oberbürgermeister Sonst gab es Blumen erst (anstandshalber) zur Verabschiedung. Helmut Schliesing (SPD) und Dietlind Tiemann (CDU) hätten nur davon träumen können, was Steffen Scheller (CDU) als OB Mittwoch schon nach einem Jahr passierte. Da gab es Blumen als Dank von Lilo Martius (SPD).

Steffen Scheller kann sich freuen: Sein Engagement für die Plauer Brücke kommt in Plaue ebenso gut an wie bei der SPD und in seinem CDU-Lager. Quelle: Foto: Rüdiger Böhme