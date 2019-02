Brandenburg/H

Ein Kleinwagen und ein Motorradfahrer sind am Mittwochnachmittag in der Steinstraße in Brandenburg zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Es kam zu einem Stau in beiden Richtungen.

Nach eigenen Angaben wollten die 27-jährige Fahrerin eines Kleinwagens und der zehn Jahre ältere Motorradfahrer gleichzeitig auf einen Parkplatz in Höhe der Büttelstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision. Das Motorrad erlitt nach Angaben des Halters Totalschaden.

Das an dem Unfall beteiligte Motorrad wurde schwer beschädigt. Quelle: Marion von Imhoff

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus. Die Brandschützer banden auslaufende Betriebsflüssigkeit auf der Steinstraße, die kurzzeitig voll gesperrt war.

Die tief stehende Sonne habe ihn geblendet, sagte der Motorradfahrer. Daher habe er das Blinken des Kleinwagens nicht rechtzeitig gesehen. Um 15.50 Uhr war die Steinstraße wieder für den Verkehr frei.

Von Marion von Imhoff