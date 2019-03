Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung Brandenburg/Havel hat an diesem Mittwoch Angaben dazu gemacht, welche Miet- und Nebenkosten anfallen für das nicht mehr genutzte Gebäude in der Fohrder Landstraße 9, also in der nur bis Dezember 2018 genutzten Asyl-Gemeinschaftsunterkunft.

Den Zahlen zufolge, die der Sozialbeigeordnete Wolfgang Erlebach (Linke) nun erstmals nennt, belaufen sich die monatlich anfallenden Kosten aktuell auf 14.600 Euro. Nach den weiteren Angaben Erlebachs endet die „Festmietzeit“ am 27. Oktober 2020.

Folglich müsste die Stadt Brandenburg/Havel 22 Monate lang für ein mit einem Millionenbetrag 2015/16 hergerichteten Wohnhaus je 14.600 Euro ausgeben. In der Summe wären das 321.200 Euro. Das würde der Schlagzeile recht geben, denn die lautete: „Hier versenkt die Stadt Brandenburg mehr als 300.000 Euro“.

Verschiedene Optionen geprüft

Dem Vermieter zufolge läuft der mit der Stadt abgeschlossene Vertrag fünf Jahre lang. Demnach wäre die Stadt noch bis weit in das Jahr 2021 hinein an das Gebäude vertraglich gebunden mit den entsprechenden finanziellen Verpflichtungen.

Die MAZ hatte in den vergangenen Tagen wiederholt darüber berichtet, dass die Stadt mit Steuermitteln viel Geld in die genannte Liegenschaft pumpen muss, ohne dass die Allgemeinheit etwas davon hat: http://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/In-diesem-Gebaeude-versenkt-die-Stadt-mehr-als-300.000-Euro und http://www.maz-online.de/Lokales/Brandenburg-Havel/Fohrder-Landstrasse-Lehrlingsheim-statt-Leerstand

Diesem Eindruck widerspricht der Sozialbeigeordnete in seiner Antwort nicht. Nach seinen Worten wurden „verschiedene Optionen einer anderweitigen Nutzung für städtische Aufgaben, aber auch aufgrund von Anfragen Dritter geprüft“.

Verwaltungsgebäude wäre unwirtschaftlich

Jene Anfragen hätten ausschließlich Nutzungen zu Wohn- oder Übernachtungszwecken betroffen. Erlebach: „Für eine anderweitige Nutzung, zum Beispiel als städtisches Verwaltungsgebäude, ist das Objekt keine wirtschaftliche Alternative.“

Sofern sich aus der Ansiedlung des Technischen Hilfswerkes ( THW) in der Upstallstraße die Notwendigkeit ergibt, eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zu verlagern, käme die Weiternutzung des Objektes in der Fohrder Landstraße in Betracht.

Zweierlei Maß

Chancen, in dem ungenutzt dastehenden, aber eingerichteten und möblierten Haus eine Lehrlingsunterkunft zu etablieren, erkennt die Verwaltung aus rechtlichen Gründen nicht. Was auf dem einstigen Gelände der Rolandkaserne und somit im Gewerbegebiet verwirklicht werden soll, ist laut Verwaltung auf dem wenige Meter entfernten Gewerbegebiet in der Fohrder Landstraße unmöglich.

In der Konsequenz sieht die Verwaltung die Sache so: Bundesfreiwillige dürfen für das THW im „Gewerbegebiet Rolandkaserne“ zeitweise übernachten.

Wegen der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen dürfen Lehrlinge das in der Fohrder Landstraße aber nicht. Im Gegensatz zu anderen Menschen, den Flüchtlingen. Damit das zwischen 2016 und 2018 ging, hatten die Politiker das Baugesetz geändert.

Von Jürgen Lauterbach