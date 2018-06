Brandenburg/H

Die Ursache für eine Fahrbahnabsackung, die sich in der Kleinen Münzenstraße am Donnerstag auftat, wurde gefunden und beseitigt, teilt der Geschäftsführer der Wassergesellschaft der Stadt (Brawag) jetzt mit. Die Verbindung zwischen dem Regenwasseranschluss des Hauses Nummer 18 und dem circa. 80 bis 100 Jahre alten Mischwasserkanal war über die Jahre undicht geworden.

Großer Hohlraum unter der Straße

Dies hatte zur Folge, dass das austretende Wasser größere Mengen Sand unterhalb der Straße ausgespült hatte. Im Laufe der Zeit bildete sich unter der Fahrbahn ein großer Hohlraum. Das führte letztlich zum Absacken der Straßenoberfläche. Zur Beseitigung des Schadens ließ die Brawag durch die Firma Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH (ITG) eine etwa drei Meter tiefe Baugrube ausheben, um die defekte Anschlussleitung komplett zu erneuern.

Denkmalschutz gibt grünes Licht

Nachdem der Denkmalschutz in diesem hochsensiblen Bereich der Innenstadt für die Fortsetzung der Arbeiten grünes Licht gegeben hatte und nachdem letzte Arbeitssicherheitsmaßnahmen getroffen waren, konnte die Leitung bereits am Montag neu hergestellt werden. Bereits am Dienstag wurde begonnen, die Baugrube zu verfüllen, für Mittwoch sind Arbeiten im Straßenunterbau geplant. Am Freitag soll dann die Schwarzdecke aufgebracht werden, so dass die Straße voraussichtlich Anfang kommender Woche wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, teilt Müller weiter mit.

Schwerlastverkehr war schuldlos

Wie berichtet, war wegen der Havarie die Kleine Münzenstraße am Donnerstag gegen Mittag voll gesperrt werden. Es bestand hier eine erhebliche Gefährdung für den Fahrzeugverkehr. Der gesamte Verkehr wurde über die Augusta-Straße geleitet. Spekulationen darüber, ob der Schwerlastverkehr mit den kompletten Rummeltransporten für das Havelfest zum Packhof der Leitung und der maroden Straße „den Rest“ gegeben haben, bestätigten sich nicht. Der Schaden müsse bereits einige Zeit zurück liegen, so Müller.

Von Benno Rougk