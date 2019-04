Brandenburg/H

„Lost in Nature“ so hat Uschi Niehaus ihre Ausstellung in der Kunsthalle Brennabor benannt. Verloren in der Natur? Wohl kaum. Der Ausstellungsbesucher schwelgt hier in Kunst pur – vielfältig, aufregend, abwechslungsreich und wunderbar.

Uschi Niehaus (Jahrgang 1956 und Absolventin der HDK Berlin) besitzt unglaublich viel künstlerische Fantasie und überrascht immer wieder mit neuen Einfällen. „Ihr Werk umfasst Malerei ebenso wie Zeichnungen oder Fotografien“, erläutert Christian Kneisel in seiner Laudatio. „Zwischen diesen Ausdrucksmitteln gibt es keine Hierarchie. Alle erscheinen gleichwertig, und gleichzeitig verweisen sie aufeinander.“

Viel Natur in der Kunst

Natur kommt in den Werken der Malerin regelmäßig vor, allerdings nicht als Idylle. Ihre Bilder sind voller Leben und Bewegung. „Wind“ ist ein Werk, das aus zwölf einzelnen Tafeln besteht.

Neun davon sind in unterschiedlichen Grautönen gestaltet, drei sind farbig und zwischen den grauen Tafeln platziert. Darauf sind bunte Blütenköpfe zu sehen. Sie wirken wie in unterschiedlichen Stadien vom Wind zerzaust. Auf den grauen Tafeln sind zarte graue Bögen und Kringel zu entdecken, so als ob die Künstlerin die Turbulenzen der Luft sichtbar machen wolle.

Intensiv setzten sich die Besucher mit den Werken von Uschi Niehaus auseinander. Quelle: Rüdiger Böhme

Diese luftigen, schriftzugartigen Zeichen tauchen in mehreren Werken auf, so unter anderem auch in „Mai“ und in „Wohin“. Sie schweben schwerelos im Raum, da sie keiner Perspektive verpflichtet sind. Christian Kneisel, der die Ausstellung kuratiert hat, hat diese Zeichen mit Notationen in der Musik verglichen.

„Der Klang der Bilder. Es scheint, als stammten diese Bilder aus einer anderen Zeit, in der der musikalische Ton seinen Konterpart in der Farbe suchte und findet“, so Kneisel. „Der Klang der Bilder. Uschi Niehaus erarbeitet ihre Werke mit Musik, Bach oder Mozart.“

Es betört durch Streifen

Faszinierend ist „Winterreise“, ein monumentales Werk (160 mal 465 Zentimeter) . Es betört durch Streifen in unterschiedlicher Breite und in blauen, grauen und grünen Farbschattierungen, die sich stellenweise zu Schwarz verdichten. Ein Wald vielleicht?

Das Bild verrät sein Geheimnis nicht: Die Streifen sind ursprünglich im Querformat entstanden, Impressionen einer Landschaft beim Blick aus dem Fenster eines fahrenden Zuges in der Dämmerung. Doch mit den Streifen im Hochformat entzieht sich das Bild einer Entschlüsselung.

Der erste Blick

„Schweigen“ heißt ein Werk, das scheinbar ganz ohne Farbe auskommt. Auf den ersten Blick wirkt es durchgängig weiß. Ein Scherz? Bei genauerem Hinschauen entdeckt der Betrachter wieder die schriftzugartigen Luftzeichen.

Auch kleinformatige Arbeiten der vielfach ausgezeichneten Künstlerin sind spektakulär. „Birke“ heißt ein Exponat im Format 25 mal 25 Zentimeter. Das Material sei „Papier découpé“ (Papier ausgeschnitten) verrät das Hinweisschild. Dem Betrachter wölbt sich eine Papierspirale entgegen. In sanften Farben koloriert, wirkt sie wie der Blick in das Innere eines Birkenstammes.

Info: Die Ausstellung läuft bis zum 10. Mai in der Kunsthalle Brennabor, Geschwister-Scholl-Straße. Öffnungszeiten: Mi. bis So. 13 bis 18 Uhr

Von Ann Brünink