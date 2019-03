Brandenburg/H

Die zehn „Langläufer“-Tatra-Bahnen sind fertig saniert, jetzt kommen die Nachfolger dran. Sechs Fahrzeuge der Reihe MGT6D sind im Fuhrpark der Brandenburger Verkehrsbetriebe (VBBr). Sie wurden in den 1990er-Jahren von der Firma Düwag produziert, bevor diese im Siemens-Reich aufging.

Der erste Triebwagen TW 100 ist nun fertig, er wurde am Mittwochmorgen auf der Linie 1 in Betrieb genommen. Allein für das Erneuern der technischen Basis (Motoren und Getriebe) sind 110.000 Euro ausgegeben worden.

Weitere 220.000 Euro wurden fällig für die „Fahrgastmodernisierung“. Das heißt, es gibt neue Heizungen, Fußböden, Bestuhlungen, Türmechanismen. Für die Fahrerkabinen wurden Klimaanlagen eingebaut. Alle Scheiben sind neu.

Mit insgesamt 330.000 Euro liegen die Sanierungskosten bei beinahe dem Dreifachen von den 125.000 Euro, die für die unverwüstlichen Tatra-Bahnen aufgewendet werden mussten. Deswegen werden die Verkehrsbetriebe jeweils nur einen Zug pro Jahr erneuern.

Zur Galerie Das Sanieren der Düwag-Bahnen ist viel teurer als bei den Tatras. Doch der Aufwand hat sich gelohnt, wie ein Blick in die erste sanierte Tram zeigt. Hier ein paar Impressionen.

„Der TW 100 ist 1995 in Betrieb genommen worden, hat seitdem 1,6 Millionen Fahrkilometer zurückgelegt. Jetzt fährt er wieder bis 2035, die 40 Jahre Nutzungsdauer sind sichergestellt“, sagt VBBr-Chef Jörg Vogler.

Die Bahnen sind wertvoll, sind es doch Zweirichtungs-Fahrzeuge mit Fahrerständen an beiden Enden und Türen auf beiden Seiten. So können die Bahnen beispielsweise auch in einem eingleisigen Notbetrieb eingesetzt werden.

„Wir reden in der Politik ziemlich viel über Elektromobilität, werden uns am Beispiel der Straßenbahnen auch dessen bewusst, dass wir sie zumindest im ÖPNV bereits haben“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Die Stadt gebe auch zu den Modernisierungen ihren Teil hinzu. Etwa 50 Prozent der Kosten werden aus den Fahrgasteinnahmen gedeckt, weiteres Geld kommt aus dem Anteil an den fünf Millionen Euro, die das Land in jedem Jahr an die Straßenbahnstädte im Land ausschütte.

Den Rest fülle die Kommune über die Technischen Werke Brandenburg (TWB) oder über den städtischen Haushalt direkt regelmäßig auf.

Kleine Malheur am Rande: Die VBBr hatte vier 100-Euro-Gutscheine für Fahrkarten an Luftballonbündel gehängt, die Finder sollten sich freuen. Doch trieb der Wind am Bahnhofsvorplatz die Ballons direkt in die Kahlen Äste der riesigen Platane.

Von André Wirsing