Brandenburg/H

Mit Feuerwerk haben drei Jugendliche am Dienstagabend in Brandenburg-Nord Briefkästen gesprengt. Zeugen meldeten sich bei der Brandenburger Polizei, weil sie das Zünden der Pyrotechnik an der Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in der Lilli-Friesicke-Straße beobachtet hatten.

Als die Beamten kurze Zeit später nach den drei jungen Leuten suchten, meldeten sich weitere Zeugen bei der Polizei. Denn sie hatten erneut eine Detonation gehört, diesmal in der Nähe eines Discountmarktes in der Willi-Sänger-Straße.

Dort hatten Unbekannte einen Zigarettenautomaten ebenfalls mit Knallkörpern zerstört. Ob es sich bei den Täter um die gleichen Verursacher wie denen aus der Lilli-Friesicke-Straße handelt, lässt sich laut Polizeisprecher Oliver Bergholz noch nicht sagen.

Die weitere Fahndung der Beamten nach den drei Jugendlichen blieb erfolglos.

Geldkassette kaputt, Schachteln am Boden

Der Zigarettenautomat wurde durch die Detonation so stark beschädigt, dass dessen Geldkassette und mehrere Zigarettenschachteln auf dem Boden vor dem Automaten umher lagen. Bislang ist unklar, ob die Täter auch etwas gestohlen haben.

Die Kriminalpolizei hat an beiden Tatorten Spuren gesichert und ermittelt nun neben dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und wegen besonders schweren Diebstahls. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Informationen vor.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: „Haben Sie die nicht näher beschriebenen Jugendlichen beobachtet oder können Hinweise zu ihrer Identität geben? Die Polizeiinspektion Brandenburg ist unter der Telefonnummer 03381/5600 erreichbar.

Von MAZ