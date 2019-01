Brandenburg/H

Einen Handyvertrag für sechs Monate gibt es nicht, also wird dem Asylbewerber, der nicht weiß, wie lange er in Deutschland bleiben darf, ein Zwei-Jahres-Vertrag aufgedrückt. Ein Mann bekommt wegen seines fremdländischen Aussehens keinen Vertrag im Fitnessstudio, obwohl er schon 20 Jahre die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Ein anderer Mann kann nicht die gewünschte Wohnung anmieten, weil sein Aussehen der Mitarbeiterin in deiner Wohnungsgesellschaft nicht passt. Und ein Seniorenpaar bekommt bei der Bank, bei der sie schon lange Kunden sind, in einer kurzfristigen Notlage keinen Kredit.

Alles weit weg? Nein, alles Beispiele aus Brandenburg an der Havel. Fälle, die Christin Willnat, Waldemar Bauer, Rechtsanwalt Sven Fischer und den anderen Mitgliedern des Vereins Antidiskriminierungsstelle Brandenburg an der Havel schon mehrfach untergekommen sind. Alle Mitglieder sind ehrenamtlich iunterwegs, die Stelle ist weder bei der Stadt noch beim Land oder einer anderen Behörde angebunden. „Die Antidiskrimierungsstelle hält sich strikt an das Prinzip der Allparteilichkeit. Wir übernehmen weder die Funktion euines Anwalts der Geschädigten noch die eines Anklägers. Wir sind eine fachspezifische Beratungsstelle, die zur Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes AGG erforderlich ist“, sagt die Vorsitzende Christin Willnat. Grundlage der Arbeit sei allein der Grundsatz, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich seien. Das ist bereits im Artikel 3 des Grundgesetzes formuliert. „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“

Anlaufstelle und Öffnungszeiten Die Antidiskriminierungsstelle befindet sich in der Magdeburger Straße 9. Sprechzeiten sind dienstags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr. Beratungsstunden mit einem Rechtsanwalt werden an jedem ersten Mittwoch im Monat von 14 bis 15.30 Uhr angeboten, diese sind für Ratsuchende kostenfrei. Weitere Kontaktmöglichkeiten sind telefonisch unter der Nummer 0177/608 96 86 oder per E-Mail: c.willnat@antidiskriminierungsstelle-brb.de. Auf der Internetplattform Facebook ist die ADS unter „ Antidiskriminierungsstelle Brandenburg an der Havel e.V.“ zu finden.

In der Praxis sieht es manchmal anders aus. Diskriminierung gibt es in Ämtern, am Arbeitsplatz, im Wohnumfeld beziehungsweise auf dem Wohnungsmarkt, in der Schule, im öffentlichen Nahverkehr, bei Ärzten beziehungsweise im Krankenhaus, im Freizeit- oder Dienstleistungssektor.

So hat sich beispielsweise ein Flüchtling mit dauerhaftem Bleiberecht und eigenem Einkommen auf eine Wohnung beworben, immer erfolglos. Dann hat er einen deutschen Freund bei einer großen Gesellschaft anrufen lassen, selbstverständlich sei die gewünschte Wohnung zu haben. Als es zum Übergabetermin ging, war das Trara groß: Die Wohnung sei nun doch nicht mehr frei, beschied die Mitarbeiterin als sie sah, wer Mieter werden sollte. Erst eine Intervention der Antidiskriminierungsstelle beim Vorstand sorgte für ein Einlenken. „Besonders schlimm ist es beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt für Migranten. Sie kriegen zwar im Lager-, Bau- oder Gerüstbaugewerbe relativ schnell einen Job, bekommen aber häufig weniger als den Mindestlohn, keinen Urlaub oder gar Urlaubsgeld. Dafür werden sie schnell wieder gekündigt und es wird ein anderer Migrant eingestellt“, erzählt Christin Willnat aus ihrer Praxis.

Der Verein wurde bereits im März 2017 gegründet, geht jetzt verstärkt in die Öffentlichkeit, damit möglichst viele Menschen erfahren, dass es eine unabhängige Stelle gibt, an die sie sich wenden können. „Bislang haben sich viele Menschen gar nicht getraut, auf ihr Recht zu pochen.“ Waldemar Bauer ist CDU-Stadtverordneter und Russlanddeutscher. Gerade unter den Spätaussiedlern gebe es eine Mentalität, man sei gar kein „richtiger“ Deutscher und könne daher kaum für sein Recht kämpfen. Ein Nachbar beispielsweise habe im vorigen Januar einen Antrag auf Zuschuss für eine neue Ölheizung gestellt, bis Oktober wartete er klaglos. Bauer besorgte sich flugs einen Termin beim Jobcenter-Geschäftsführer, drei Tage später war das Geld für den Antragsteller angewiesen. „Für mich ist das eine Kleinigkeit, für andere Menschen eine hohe Hürde, obwohl sie doch einen Anspruch auf Unterstützung haben.“ Eine tschetschenische Familie lebt bereits seit vielen Jahren in der Havelstadt, der Familienvater war mit einem russischen Führerschein unterwegs. Niemand hat ihn darüber aufgeklärt, dass dieser nach sechs Monaten erlischt und gegen einen EU-Führerschein umgetauscht werden muss. Und die tschetschenische Familie, die vor einem Jahr das 10-jährige Mädchen bei dem Lkw-Unfall in Hohenstücken verloren hatte, musste fast elf Monate auf das Erstatten der Bestattungskosten warten.

Offensichtlich gehen der neuen Antidiskrimierungsstelle auch demnächst nicht die Themen aus.

Von André Wirsing