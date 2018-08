Brandenburg/H

Das Urteil im jüngsten Vergewaltigungsprozess vor dem Amtsgericht Brandenburg/Havel wird auf absehbare Zeit nicht rechtskräftig werden. Sowohl die Staatsanwaltschaft Potsdam als auch die Nebenklägerin haben Berufung gegen den Freispruch eingelegt. Daher muss das Landgericht Potsdam den Fall neu aufrollen und das Brandenburger Urteil überprüfen.

Wie die MAZ berichtete, stand in der vergangenen Woche ein 39 Jahre alter Erlebnispädagoge in Brandenburg/Havel vor Gericht. Die Staatsanwältin hatte ihn angeklagt, seine Kollegin auf einer Familienfreizeit am 2. November in einem Tagungshaus im Hohen Fläming vergewaltigt zu haben.

Das mutmaßliche Opfer ist eine 28 Jahre Bildungswissenschaftlerin, im Strafverfahren ist sie Nebenklägerin. Sie hat dem Schöffengericht in Brandenburg ausführlich und für alle Beteiligten glaubhaft geschildert, was in der fraglichen Nacht geschehen ist.

Den kleinen Sohn zurückgelassen

Ihr damaliger Kollege zugleich Vorsitzender des Vereins, der die Familienfreizeit veranstaltet hat. In jener Nacht ließ er seinen kleinen Sohn, der er mitgenommen hatte, im eigenen Zimmer zurück und stand plötzlich im nicht abgeschlossenen Zimmer der Kollegin, mit der er ein, zwei Jahre vorher eine Affäre gehabt hatte.

Nach Darstellung der Frau hat er sich einfach zu ihr ins Bett gelegt und sich über sie hergemacht. Aus Angst habe sie nichts sagen und nicht um Hilfe schreien können. Sie habe aber wiederholt mit Gesten sehr deutlich gemacht, dass sie keinen Sex will. Dennoch habe er mit Gewalt sehr intime sexuelle Handlungen selbst vorgenommen und ihr aufgezwungen.

Für das Schöffengericht war nach der Beweisaufnahme nicht hinreichend sicher, dass die Pädagogin ihre Ablehnung unmissverständlich deutlich gemacht hat. Die Richterin und die beiden Schöffen hatten Zweifel, ob der 39-Jährige sich schuldig gemacht hat, und sprachen ihn daher drei.

Opfer als „Objekt“ benutzt und erniedrigt

„Es wird in der Berufung wieder auf die Frage ankommen, ob der Wille der Frau erkennbar war oder nicht“, erklärt Gitta Gerzmann, die Rechtsanwältin der Nebenklägerin. Das reformierte Sexualstrafrecht sei an diesem Punkt eher schwammig. Wesentlich dürfte zudem sein, wie das Berufungsgericht die Gewaltanwendung des Angeklagten beurteilt.

Die Staatsanwältin hat keinen Zweifel, dass eine Vergewaltigung vorliegt, seine sexuellen Handlungen seien besonders erniedrigend gewesen. Der Angeklagte habe sein Opfer als „Objekt“ benutzt. „Ihn interessierte nicht, ob sie wollte oder nicht“, sagt die Vertreterin der Anklage, die in ihrem Plädoyer zwei Jahre und drei Monate Haft beantragt hat.

Von Jürgen Lauterbach