Brandenburg/H

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat am Donnerstagabend im Brandenburger Stadtteil Görden für Aufregung gesorgt. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Beamter so schwer, dass er nicht weiter im Dienst bleiben konnte. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag mit.

Polizisten wollten demnach den 27 Jährigen gegen 18.40 Uhr in der Haydnstraße festnehmen. Als der Gesuchte die Beamten sah, sprang er aus dem Fenster der Parterrewohnung und wollte wegrennen.

Sprung aus dem Fenster

Doch unter dem Fenster hatte sich ein Polizist mit seinem Diensthund postiert. Das Tier fiel den Gesuchten an und riss ihn zu Boden. Der Mann wehrte sich mit Fausthieben gegen den Hund und griff dann auch den Polizisten an. Er schlug den Beamten.

Der Polizist wehrte sich und verletzte sich an der Hand. Er war nicht weiter dienstfähig. Die Beamten legten dem 27-Jährigen Handschellen an und zogen den Hund von ihm weg.

Betäubungsmittel und Alkohol

Der 27-Jährige wurde bei dem Gerangel ebenfalls verletzt. Zudem war er betrunken und hatte nach eigenen Aussagen Betäubungsmittel genommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er auch eine Blutprobe abgeben.

Ein Amtsrichter in Brandenburg an der Havel verkündete nach Polizeiangaben am Freitag einen Haftbefehl gegen den Mann und ließ ihn in eine Justizvollzugsanstalt bringen. Nun ermittelt die Kripo wegen des tätlichen Angriffs sowie des Widerstandes gegen die Beamten.

Weswegen die Staatsanwaltschaft Potsdam den Haftbefehl gegen den Mann beantragt hatte, gab die Polizei nicht bekannt.

Von hms