Werder

Vergebens warten Zugreisende am Mittwochmorgen am Bahnhof Potsdam-Sanssouci auf die Weiterfahrt in Richtung Groß Kreutz und Brandenburg/Havel. Die Strecke ist seit 9.19 Uhr wegen eines Böschungsbrandes gesperrt. Den richtigen Riecher hat, wer der Ansage nicht traut und sich mit dem Stadtbus auf den Weg zurück nach Potsdam Hauptbahnhof macht. Denn der angekündigte Schienenersatzverkehr kommt nicht.

Um 9.19 bliebt der Regionalexpress der Linie 1 am Bahnhof Sanssouci stehen auf seinem Weg in Richtung Brandenburg/Havel. Drei folgende Regionalzüge können wegen der brennenden Böschung vor dem Bahnhof Werder und des Feuerwehreinsatzes die Strecke ebenfalls nicht nutzen.

Die meisten Unannehmlichkeiten haben die Fahrgäste, die am Bahnhof Sanssouci gestrandet sind und deren Zug zurück nach Frankfurt/Oder gefahren ist.

Bahnmitarbeiter erfahren auch nichts Gescheites

Das Zugpersonal hat ihnen angekündigt, dass in Kürze ein Schienenersatzverkehr eintreffen werde. Also warten etwa hundert Menschen auf den Bus, der sie nach Werder, Groß-Kreutz/Havel, Götz und Brandenburg/Havel bringen soll.

Doch niemand kommt. Immer mehr Menschen behelfen sich anderweitig. Wer zur Uni Potsdam will, nutzt Stadtbusse. Die übrigen harren aus, weitere Ansagen bleiben aus.

Eine zufällig vorbeikommende Bahnmitarbeiterin gibt sich Mühe, bringt aber ebenso wenig in Erfahrung wie die telefonisch erreichbare Regio-Auskunft und der „Kundendialog“ der deutschen Bahn. Der Ersatzverkehr sei bestellt. Wann er kommt, lasse sich nicht sagen.

Überraschung am Hauptbahnhof Potsdam

Um 11 Uhr verlassen die letzten wartenden Fahrgäste Sanssouci, folgen ihrer Nase und nehmen den Stadtbus zum Hauptbahnhof Potsdam. Siehe da, dort erfahren sie, dass die Sperrung wieder aufgehoben und seit 11.08 Uhr wieder Regionalzüge in Richtung Brandenburg/Havel fahren können.

Bahnsprecher Burkhard Ahlert entschuldigt sich. Die Strecke sei seit 10.46 Uhr wieder freigegeben. Die geringen Schäden an den Signalen und der Oberleitung hätten die Bahntechniker schnell behoben. Der Deutschen Bahn tue es leid, dass es mit den Ersatzbussen nicht geklappt habe.

Zwar habe die Deutsche Bahn mit Bex ein Vertragsunternehmen, das auf Stadtrundfahrten & Busvermietung in Berlin und Potsdam spezialisiert ist. Doch dieses Unternehmen müsse in solchen Fällen jeweils sehen, was mit Hilfe von lokalen Partnerfirmen möglich und organisierbar ist. Busse oder Fahrer stehen nie In Reserve.

Der nächste verfügbare Bus steht 70 Kilometer entfernt

Am Mittwochvormittag befindet sich der nächste erreichbare Bus 70 Kilometer entfernt von Sanssouci. Da habe es sich nicht mehr gelohnt zu kommen, heißt es. Die Strecke sei nach anderthalb Stunden schließlich wieder frei gewesen.

Es ist somit Glückssache bei Sperrungen von Bahnstrecken, ob und wie schnell ein Ersatzbus zur Verfügung steht. Das kann gut, aber auch daneben gehen. Wer irgend kann, sollte sich auf diese Lösung nicht verlassen, selbst wenn die Bahn entsprechende Ansagen macht. Am Ende ist der Fahrgast auf sich gestellt und erfährt nichts mehr.

Von Jürgen Lauterbach