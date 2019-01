Brandenburg/H

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochvormittag in einem Friseurgeschäft in Brandenburg an der Havel randaliert, versucht Geld aus der Kasse zu stehlen und dabei eine Mitarbeiterin verletzt.

Der Mann betrat gegen 9.15 Uhr den Laden in der Großen Gartenstraße in der Neustadt und forderte mit einem ihm bekannten Mitarbeiter zu sprechen. Da der Bekannte allerdings nicht vor Ort war, wurde der 28-Jährige aggressiv. Er begann zu randalieren und fegte diverse Dekoartikel vom Tresen. Auch gegenüber den Mitarbeitern des Friseurgeschäfts wurde er ausfallend.

Täter greift in die Kasse und schlägt Mitarbeiterin

In einem nur scheinbar unbeobachteten Moment öffnete er zudem die Kasse und griff hinein. Eine Mitarbeiterin ging auf den Mann zu und forderte ihn mit ausgestrecktem Arm auf, das Geld zurückzulegen und den Laden zu verlassen.

Der Täter ließ das Geld fallen, schlug aber der Mitarbeiterin ins Gesicht. Er verschwand aus dem Geschäft in eine unbekannte Richtung. Die Polizei konnte durch Befragungen schließlich ermitteln, um wen es sich handelt und den Täter in dessen Wohnung festnehmen. Er wurde im Anschluss vernommen. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen versuchtem räuberischen Diebstahl.

Von MAZ