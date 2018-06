Brandenburg/H

Die Stadt Brandenburg/Havel beantwortet die Fragen der MAZ nur unvollkommen oder gar nicht, die auf die rasche Tötung des von Bürgern geretteten Rehkitzes am Freitag in Hohenstücken Bezug nehmen. Weil es so viele Anfragen dazu gebe, veröffentlicht sie nur eine Stellungnahme mit der Möglichkeit, ab Dienstag nachzufragen.

„Unsere Tierärztin fand das Rehkitz zum Zeitpunkt der Untersuchung in einem klinisch schlechten Zustand. Es zeigte hochgradige Stresssymptomatik wie eine abdominale Atmung, stark erhöhte Atemfrequenz, Teilnahmslosigkeit, Schwäche und Dehydratation“, heißt es in der Mitteilung.

„Deutliche Symptome des Leidens“

Da das Tier deutliche Symptome des Leidens gezeigt habe und die Versorgung des Tieres nicht gesichert gewesen sei, habe die Tierärztin entschieden, das kleine Reh „tierschutzgerecht und schmerzfrei einzuschläfern“. Diese Entscheidung richte sich „ethisch nach dem Tierwohl im Sinne des Tierschutzgedankens“.

Das Verhalten der Verwaltung und des Krugparks, wohin die Feuerwehr das auf dem Tschirchdamm verirrte Reh gebracht hatte, findet in der breiten Öffentlichkeit wenig bis gar keine Zustimmung. Jessia Broske, die das Kitz an Ort und Stelle gerettet und dann wohlbehalten an die Feuerwehr übergeben hat, ist „sprachlos und entsetzt“ über den Umgang mit dem hilflosen Tier.

Bürger haben das Rehkitz zunächst im Vorraum der Deutschen Bank am Tschirchdamm in Sicherheit gebracht, dann der Feuerwehr übergeben, die es in den Krugpark gebracht hat. Quelle: Jessica Broske

Jagdaufseher Martin Seeliger mutmaßt, dass das Kitz sterben musste, weil sich jemand nicht zuständig fühlte oder es vielleicht mit Mehrarbeit verbunden wäre. Auffällig ist in jedem Fall die Eile, mit der Krugpark und Amtstierärztin so kurz vor dem Wochenende zu Werke gegangen sind.

Angebliche Vermittlungsversuche blieben erfolglos

Nur wenige Stunden vergingen zwischen der Einlieferung der unverletzten Rehwilds und der tödlichen Spritze. Vermittlungs- und Unterbringungsversuche an Dritte durch die Mitarbeiter des Krugparks seien leider erfolglos geblieben, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Wen der Krugpark kontaktiert hat, wird nicht mitgeteilt. Soweit die MAZ es nachvollziehen kann, hat der Krugpark jedenfalls nicht an Stellen angefragt, die sich darauf spezialisiert haben, verstoßene, verletzte oder verirrte Wildtiere aufzupäppeln.

Wildtierretter: „Das Kitz hätten wir aufziehen können“

„Oh weh, dieses Drama um das Kitz, das nicht hätte sterben müssen“, nimmt der Verein Gnadenhof & Wildtierrettung Notkleintiere Wensickendorf bei Oranienburg Stellung. „Das Kitz hätten wir aufziehen können. In diesem Jahre hatten wir schon vier Kitze in Aufzucht.“

„Nach unserer Auffassung ist dieses Einschläfern vom Tierschutzgesetz nicht gedeckt“, sagt Angie Löblich, die mit ihrem Mann Uwe die Wildtierauffangstation Struck bei Pritzwalk betreibt und dort auch Rehkitze aufzieht. Zur Überbrückung hätten beide das Tier aus Brandenburg/Havel genommen und nach der Erstversorgung in noch bessere Hände gegeben.

Das Rehkitz sei zum Zeitpunkt der Untersuchung in einem klinisch schlechten Zustand gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Quelle: Jessica Broske

Das Vorgehen in Brandenburg/Havel findet das Paar aus dem nördlichen Brandenburg nicht nur „krass“, sondern „sehr sehr daneben“, wie Angie Löblich es ausdrückt.

„Wir sind bodenlos entsetzt und bestürzt über das verrohte Vorgehen“

Ramona Wegemann äußert sich ähnlich. Sie zieht mit ihrer Familie seit über zehn Jahren verwaiste Rehkitze auf, versteht sich als Anlauf- und Beratungsstelle für Leute, die mit einem Rehkitz und anderen Wildtieren zusammen getroffen sind.

In gut 80 Prozent der Fälle könne das Tier der Mutter gut wieder zurückgeführt werden. „Wir sind bodenlos entsetzt und bestürzt über das verrohte Vorgehen der Behörden in diesem Fall“, schreibt die Familie aus Nauen.

Die Wildtierstation des städtischen Umweltzentrums Krugpark ist als kommunale Einrichtung eine von der oberen Jagdbehörde des Landes Brandenburg anerkannte und genehmigte Wildtierpflegestation, erklärt die Stadtverwaltung. Wie der Krugpark nun Vertrauen zurückgewinnen will, diese Frage beantwortet sie bisher nicht.

Von Jürgen Lauterbach