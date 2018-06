Brandenburg/H

Ohne Geld geht nichts und das richtige Nutzungskonzept müssen die neuen Besitzer alter Herrenhäuser im Land Brandenburg ebenfalls mitbringen, um die landschafts- und kulturprägenden Bauwerke der Mark für zukünftige Generationen zu erhalten.

Wie schwer diese Aufgabe ist, wussten die Teilnehmer des 26. Denkmaltages des Landes Brandenburg nur zu gut. Zum wiederholten Male hatte der brandenburgische Landesarchäologe Franz Schopper am Donnerstag ins Brandenburger Paulikloster eingeladen. In diesem Jahr tauschten sich Vertreter aus Denkmalschutz, Hochschulen, Tourismusverbänden, Kulturinitiativen sowie interessierte Bürger über die aktuelle Situation der Gutsanlagen im Land Brandenburg aus.

Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch (3.v.l) war beim Denkmalstag im Paulikloster zu Gast. Quelle: Christine Lummert

Martina Münch (SPD), Brandenburgs Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, eröffnete die Tagung mit einem Verweis auf das von der Europäischen Union ausgerufene Kulturerbejahr 2018. Dabei soll der Blick nicht nur in die eigene Geschichte gehen, sondern vor allem auch die verbindenden kulturellen Elemente über Landesgrenzen hinweg in den Fokus rücken.

Dieser Anstoß fand sich im Programm des Denkmaltages wieder. Barbara Bielinis-Kopec, die Woiewodschaftkonservatorin aus Lubuskie, lieferte einen Einblick in den Umgang der Polen mit den Herrenhäusern, die einst von märkischem Adel im Lebuser Land errichtet wurden.

Dass eher theoretische Tagungen auch Anstöße zum Handeln in der Praxis liefern können, hob Landeskonservator Thomas Drachenberg hervor. „Beim 24. Landesdenkmaltag vor zwei Jahren haben wir uns mit den Stadt- und Dorfkirchen unserer Region beschäftigt und daraus folgend hat die evangelische Landeskirche einen Workshop initiiert, der jetzt Impulse für die Pflege und Sanierung von Kirchen liefert.“

Jedes Haus ist ein Einzelschicksal

Mit einem Blick auf die Herrenhäuser wird das nicht so einfach sein. Genau wie die Kirchen waren sie über Jahrhunderte wichtige Zentren für die Menschen der jeweiligen Region. „Heute ist jedes Haus für sich ein Einzelschicksal“, betonte Drachenberg. Beispiele von gelungenen Sanierungen gibt es in allen Landreisen Brandenburgs. Als Hotel oder Museum, Familienwohnsitz oder vielseitiger Kulturort strahlt manches Herrenhaus wieder in altem Glanz.

Viele Gutshäuser verfielen in der DDR

Genauso viele Gutsanlagen waren beim Denkmaltag zu sehen, an denen der Zahn der Zeit weiter nagt. Zerstörungen im 2.Weltkrieg oder die folgenden Enteignungen in der DDR haben vieles in Mitleidenschaft gezogen. Wenn auf Anordnung der DDR-Oberen nicht gleich der Abriss anstand, wurden viele Gutshäuser über Jahrzehnte quasi umgenutzt als Seniorenheime, Schulen oder Sitz der örtlichen LPG.

Torsten Volkmann, der sich mit der Wiederherstellung historischer Parkanlagen beschäftigt, sah noch ein weiteres Problem. „Wir brauchen in Brandenburg dringend ein Kulturlandschaftskataster, mit dem auch die Umgebung der historischen Anlagen vor Eingriffen der Moderne geschützt wird.“ Denn wer will schon am Ende der endlich wieder hergestellten Sichtachse eines Parks ein riesiges Windrad erblicken.

Von Christine Lummert