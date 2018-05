Brandenburg/H

Vier Kandidatinnen treten an: Am Sonntag stellten sich die Havelkönigin-Bewerberinnen auf dem Domstiftsgut Mötzow erstmals dem Publikum vor.

Es sind Nicole Rettschlag. Die 24-jährige aus Brandenburg ist Bezirksleiterin in der Brandenburger Bank.

Sandra Eckhardt ist 26 Jahre alt und arbeitet als Bürokraft in der Schlosserei ihres Vaters und kommt ebenfalls aus der Havelstadt,

Lisa-Marie Buitkamp ist 24 Jahre alt, in Straußberg geboren, verbringt der Liebe wegen seit vier Jahren jedes Wochenende in Brandenburg an der Havel. Ab Juni 2018 will sie nach Brandenburg ziehen und dann ein Referendariat beginnen.

Celina Strehmel ist 18 Jahre jung ist und hat gerade ihren Abschluss an der Nicolaischule gemacht Sie wird ab August eine Ausbildung als Medizinische Fachangestellte machen.

Zusammen mit der amtierenden Havelkönigin Celina Sophie Schönherr stellten sie sich vor. Übrigens wird die Havelkönigin in diesem Jahr zum ersten Mal nicht beim Havelfest gekürt, sondern am 7. Juli 2018 beim „Königinnen-Ball“ auf dem Vielfruchthof in Mötzow.

Von Rüdiger Böhme