Brandenburg/H

Eine Erfolgsgeschichte ist die Marina Stadthafen in kurzer Zeit geworden: Unternehmerin Sarah Engel ist sogar so erfolgreich, dass sie ihre 17 500 Quadratmeter große Anlage nun auf 30 000 Quadratmeter erweitert.

2014 erwarb die junge Frau aus Werder – die ihren Geschäfts- und ihren Wohnsitz nach Brandenburg an der Havel verlagert hat – den alten Stadthafen, der sich für die Kommune als Millionengrab erwies und von dieser nie wirtschaftlich betrieben werden konnte. Schräg gegenüber vom Wasser- und Schifffahrtsamt ließ die Geschäftsfrau die Kaimauer sanieren, die Brache ausbaggern und eine Marina anlegen, die umliegenden Flächen werden für Caravanplätze, Winterlager und Freizeitanlagen genutzt. Es gibt eine Wassertankstelle sowie eine Slipanlage für Boote bis zu 16 Metern Länge und 20 Tonnen Gewicht. Im April 2016 wurde Eröffnung gefeiert.

Bevor die Erweiterungsfläche bebaut und gestaltet wird, ist die Kaimauer zu sanieren. Quelle: Rüdiger Böhme

65 Boote können im Hafenbecken ankern, weitere an der Mauer. Es gibt bislang 25 Caravanstellplätze mit jeweils allen notwendigen Anschlüssen. Die Bootshalle hat eine Grundfläche von 650 Quadratmetern. Zudem wird auf diversen Außenflächen ebenfalls Winterlager angeboten.

Nun wird alles noch ein bisschen größer. „Unsere Bootshalle ist hoffnungslos ausgebucht, wir haben sogar eine lange Warteliste. Die neue Halle soll mindestens doppelt so groß werden“, sagt Sarah Engel. Zu den bestehenden sollen 50 neue Caravanstellplätze hinzukommen. Wenn dann noch Platz bleibt, könnten weitere Freizeitanlagen – etwa für Minigolf – hinzukommen.

Tagesgeschäft hat in der Saison Vorrang

„Ich stelle mir einen Baubeginn in ein, zwei Jahren vor. Wir sind noch mitten in den Kaufgesprächen mit der Stadt, zudem müssen wir die gerade begonnene Saison erst einmal meistern. Dann ist ein weiteres Stück Kaimauer zu sanieren.“ Sie wolle die Erweiterung mit Bedacht angehen, schließlich dürfe auch das Tagesgeschäft nicht vernachlässigt werden.

Das Geschäft bei den Eltern erlernt Im Jahr 2000 ist der alte Stadthafen nach Fertigstellen des neuen aufgegeben worden. Die gesamte Kaimauer war auf 455 Metern Länge unterspült. Die Reparaturkosten lagen bei mehr 500 000 Euro. Inhaberin Sarah Engel lernte zuerst auf den beiden Charter-Stationen ihrer Eltern an der Müritz das Geschäft, sie sind seit 2002 am Markt. Im Jahr 2009 gründete sie „Charterpoint Werder”. Anfang 2015 erwarb sie das erste, 1,75 Hektar große, Areal des alten Stadthafens von der Kommune für rund 255 000 Euro. Sie kündigte damals Investitionen von knapp zwei Millionen Euro an. Allein das ausgebaggerte Hafenbecken hat eine Fläche von 5000 Quadratmetern.

Den Verkauf der 12 500 Quadratmeter großen Ergänzungsfläche für 105 000 Euro soll der Werksausschuss der Stadtverordnetenversammlung am 17. Mai in nichtöffentlicher Sitzung beschließen. Dann soll der Eigenbetrieb Gebäude- und Liegenschaftsmanagement GLM das Geschäft abschließen. Neben dem Instandsetzen der Mauer wird die Käuferin verpflichtet – analog wie bei der bestehenden Marina – den Uferweg weiterzuführen und dessen Benutzung dauerhaft zu dulden.

Bereicherung für die Stadt

In der Beschlussvorlage wirbt GLM-Chefin Angelika Köhler für den Verkauf an die Unternehmerin, die bewiesen habe, was sie kann: „Mit dieser Ansiedlung erfolgte nicht nur eine wirtschaftliche Aufwertung für den Stadtteil Nord, insbesondere beim Wassertourismus ist diese Ansiedlung eine weitere kulturelle und touristische Bereicherung für die Stadt Brandenburg an der Havel.“

Stadtplanerin Andrea Kutzop bringt das neuerliche Grundstücksgeschäft auf den Punkt: „Es ist eine Win-win-Situation für die Unternehmerin und für die Stadt.“ Die Kommune müsse ohnehin noch im dritten Bauabschnitt der so genannten Grünachse Nord vom Marienberg zum Silokanal für eine erhebliche Summe realisieren, wenn Sarah Engel sich daran beteilige, wie vertraglich vereinbart, helfe das auch der Stadt.

Von André Wirsing