Brandenburg/H

In der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr kam es auf der Plauer Landstraße in Brandenburg an der Havel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin geriet in der Höhe der Tankstelle mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto raste erst über eine Verkehrsinsel und krachte dann gegen eine massive Straßenlaterne.

Der umgestürzte Laternenmast. Quelle: Julian Stähle

Bei dem Unfall wurde die 17 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Wagen wurde im Frontbereich stark beschädigt. Die Unfallursache war womöglich ein Sekundenschlaf.

Der Aufprall war so heftig, dass die Laterne aus der Verankerung gerissen wurde und umstürzte.

Die Berufsfeuerwehr Brandenburg wurde in der Nacht zur Einsatzstelle gerufen, um die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden.

Polizisten sperrten den Unfallort ab und nahmen eine Anzeige auf. Die Summe des Sachschadens beträgt laut Polizei rund 6000 Euro.

Von Julian Stähle