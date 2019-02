Brandenburg/H

Er hat die starke Konkurrenz hinter sich gelassen: Jannis Buder hat den Vorlesewettbewerb in Brandenburg an der Havel gewonnen. Beim Stadtausscheid am Mittwochnachmittag in der Fouqué-Bibliothek konnte der Von-Saldern-Gymnasiast nach gut anderthalb Stunden den Sieg für sich verbuchen.

Zur Galerie Wer kann am besten vorlesen? Das wollten am Mittwochnachmittag Brandenburger Schüler wissen und traten in der Fouqué-Bibliothek gegeneinander an. Der Sieger darf die Havelstadt jetzt beim Bezirksausscheid in Wittstock vertreten.

Schauspieler Harald Arnold war sich mit seinen Jury-Kollegen relativ schnell einig, auch wenn die guten Leistungen die Entscheidung andererseits schwer machte. „Es war durchweg ein sehr gutes Niveau, das die jungen Vorleser uns geboten haben.“ Für diese Leistung gab es für jeden Teilnehmer einen Buchpreis und eine Teilnahmeurkunde als Dankeschön.

Jannis Buder wird die Havelstadt beim Bezirksentscheid Brandenburg West am 16. dieses Jahres März in Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin) vertreten. Dort geht es um die Qualifikation zum Landesentscheid im Mai, der wiederum die letzte Etappe vor dem Bundesentscheid im Juni in Berlin ist.

Neun weitere Bewerber

Teilnehmer am Stadtausscheid zum Vorlesewettbewerb in der Fouqué-Bibliothek waren außerdem Marie Neumann von der Evangelischen Grundschule, Erik Lenz aus der Luckenberg Schule, Nils Zimpel von der Curie-Schule, Jolien Siebert aus der Goethe-Schule, Lilli Schimpf aus der Theodor Fontane Grundschule, Leon Pöhler aus der Grundschule „Am Krugpark“, Lennart Schmidt von der Magnus-Hoffmann-Schule, Marvin Gründler von der Klingenbergschule und Leonie Altmann aus der Konrad-Sprengel-Schule.

Jeder Teilnehmer konnte in der ersten Runde einen selbst ausgewählten Text in einer Länge von etwa fünf Minuten lesen. Im zweiten Teil des Ausscheides mussten alle Teilnehmer aus einem unbekannten Text rund vier Minuten vorlesen. Gelesen wurde aus dem Buch „Pogo und Polente“ von Jochen Till.

Vorjahressiegerin sitzt in der Jury

Gegen die neun weiteren Bewerber setzte sich Jannis Buder am Ende vor der sechsköpfigen Jury durch, zu der auch die Vorjahressiegerin Jette Luise Köhler gehörte. Weiter waren Cornelia Stabrodt, Leiterin der Fouqué-Bibliothek, Dorina Neie von der Wichern-Buchhandlung, Elke Kroll, Vorsitzende des Fördervereins, Axel Krause vom Kinder und Jugendklub „Kiju“ und eben der Schauspieler Harald Arnold an diesem Nachmittag die Juroren.

Wie Cornelia Stabrodt in der Auswertung sagte, hatten sie viel Spaß und Freude beim Zuhören. „Habt vielen Dank für eineinhalb Stunden schönste und beste Unterhaltung“, rief sie den jungen Vorlesern zu.

Das ist bereits der 60. bundesweite Vorlesewettbewerb, an dem sich jährlich rund 700.000 Schüler der 6. Klassen aller Schulkategorien beteiligen. In der Stadt Brandenburg an der Havel gibt es den Vorentscheid im Vorlesen zum 27. Mal.

Von Rüdiger Böhme