Brandenburg/H

Die Glasfaser rückt näher an die Mieter des größten Wohnungsunternehmens in Brandenburg/Havel. Das in der Stadt ansässige Unternehmen RFT Kabel und die Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg (WBG) haben einen neuen, langjährigen Versorgungsvertrag geschlossen.

Wie beide Unternehmen mitteilen, wird der regionale Netzbetreiber bis Mitte 2020 das erste Glasfasernetz mit Gebäudeanschluss (FTTB) in der Stadt errichten. Das Glasfasernetz wird zwar noch nicht bis in die Wohnungen reichen, endet künftig aber erst in den Häusern und nicht schon in den Straßen. Somit rückt die leistungsfähige Glasfasertechnik näher an den Endverbraucher heran.

Das Glasfasernetz endet bisher in den grauen Kästen an den Straßenecken, erklärt RFT-Kabel-Geschäftsführer Stefan Tiemann. Anschließend sind von dort bis in die Häuser und Wohnungen Kupferkoaxialkabel verlegt, die laut Tiemann maximale Übertragungsraten von nur 200 Megabit schaffen.

Deutlich schnellere Übertragungsraten

Mehr als das Doppelte, nämlich mindestens 400 Megabit würden erreicht, wenn die Glasfaserkabel bis in die Häuser der WBG mit ihren rund 7700 Wohn- und Geschäftseinheiten verlegt sind. Laut Tiemann und WBG-Vorstand Osterburg werden zugleich „die Reserven für künftig notwendige höhere Geschwindigkeiten geschaffen“.

Der RFT-Chef spricht von Investitionen in Höhe mehrerer Millionen Euro. Vergleichbare Projekte habe das Kabelunternehmen bereits in Potsdam, Rathenow und Premnitz verwirklicht. In Brandenburg/Havel beginne RFT mit den Häusern der WBG und parallel der Wohnungsgenossenschaft Einheit.

In zwei Jahren soll die Glaserfasererschließung der WBG-Häuser dauern, die im laufenden Monat Fahrt aufgenommen habe. Einen vergleichbaren Vertrag der RFT mit der städtischen Wobra gibt es noch nicht. „Aber unser Netz ist so konzipiert, dass wir alle Haushalte erschließen können“, versichert Stefan Tiemann.

An der Miete und den Betriebskosten bei der WBG ändert sich nichts

„Für die Mieter ändert sich bei der Miete und den Betriebskosten, die sie an die WBG zahlen, dadurch nichts“, versichert Matthias Osterburg. Denn den Anschlussvertrag schließen die Nutzer bei Bedarf mit RFT Kabel direkt ab. Er sei nicht Bestandteil des genossenschaftlichen Nutzungsverhältnisses über die Wohnung.

Die WBG trägt laut Vorstand mit dem Neuabschluss des Versorgungsvertrags dafür Sorge, dass die genossenschaftlichen Wohnungen einen zeitgemäßen Breitbandkabelanschluss erhalten, die Bewohner also auf der „technischen Höhe unserer Zeit“ leben können.

Für das Wohnungsunternehmen besteht der Vorteil darin, Wohnungssuchenden auch breitbandkabeltechnisch sehr gut ausgestattete Wohnungen anbieten zu können. Technisch zunehmend möglich, aber noch Zukunftsmusik sind Dinge wie „Smartmetering“, also die digitale, verbraucherbezogene Erfassung von Verbrauchsdaten wie Energie und Wasser.

Von Jürgen Lauterbach