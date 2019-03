Brandenburg/H

Auch wenn wir die AfD und die SPD noch nicht alle Parteien ihr Wahlprogramm für die Kommunalwahl haben vorlegen können: Ihre Kandidaten stehen bereits fest! Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg, sowie der Ortsvorsteher in Klein Kreutz/Saaringen, Schmerzke, Göttin, Kirchmöser, Mahlenzien und Plaue sowie der Ortsbeiräte in Gollwitz und Wust am 26. Mai 2019 ist abgelaufen. Bis zum Ablauf der Frist haben folgende Parteien und Gruppierungen einen Wahlvorschlag eingereicht. Für die SVV gehen an den Start: Die Linke; die Alternative für Deutschland (AfD); Bündnis 90/Grüne; Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU); Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD); BVB/Freie Wähler/Gartenfreunde und die Freie Demokratische Partei ( FDP).

Zur Wahl der Ortsvorsteher in den Ortsteilen (OT) Klein Kreutz/Saaringen, Schmerzke, Göttin, Kirchmöser, Mahlenzien und Plaue stellen sich zur Wahl: 1. Bürgerverein „pro Kirchmöser“ im OT Kirchmöser; 2. die CDU in den OT Klein Kreutz/Saaringen, OT Schmerzke, OT Göttin, OT Mahlenzien; 3. SPD in Klein Kreutz/Saaringen, OT Kirchmöser, OT Plaue.

Für die Wahl der Ortsbeiräte in den Ortsteilen (OT) Gollwitz und Wust kandidieren: Wählergruppe „ Feuerwehr Wust“ (WG FF-Wust) - OT Wust; Einzelwahlvorschlag Krellenberg - OT Wust; CDU in den OT Gollwitz, OT Wust; SPD im OT Gollwitz, der Einzelwahlvorschlag Przywara im OT Gollwitz, die FDP im OT Gollwitz.

Über die Zulassung einer Listenvereinigung und der Wahlvorschläge entscheidet der Wahlausschuss Donnerstag, 28. März 2019, 10 Uhr, Brandenburg an der Havel, am Nicolaiplatz 30, Raum 108.

Von MAZ