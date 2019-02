Brandenburg

Keine Busse und Straßenbahnen werden am Donnerstagmorgen in Brandenburg an der Havel fahren. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den 7. Februar in der Zeit zwischen 3.30 und 9 Uhr zum Warnstreik aufgerufen, im Wesentlichen geht es dabei um das Anheben der Einstiegsgehälter in den kommunalen Unternehmen.

„Als Arbeitgeber finde ich natürlich Streiks im Interesse unserer Fahrgäste nie gut“, sagt Jörg Vogler, Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Brandenburg VBBr. „Ich halte der Gewerkschaft aber positiv zugute, dass sie diesmal die Ferienzeit gewählt hat.“ So treffe es in diesem Falle nicht die Schülerbeförderung, die Mädchen und Jungen müssten nicht im Kalten ausharren.

Lob für die Gewerkschaft

„Da hat mal jemand nachgedacht. In einem Warnstreik zeigt die Gewerkschaft nur ihre Kampfbereitschaft und ihren Mobilisierungsgrad. Das ist etwas anderes als ein Erzwingungsstreik. Jetzt werden lediglich einige Nadelstiche gesetzt. Man merke, dass bei Verdi statt Marco Pawlik mit Jens Göger ein neuer alter Gewerkschaftssekretär die Verhandlungen führe, der ein „Händchen“ für derlei Protestaktionen habe.

„Streiks in unserer Branche treffen immer unmittelbar die Kunden, aber das jetzt Angekündigte hat Maß und Verstand“, sagt Vogler. Ist die Aktion am Donnerstag um 9 Uhr vorbei, würden innerhalb von etwa 30 Minuten alle Busse und Bahnen wieder im Netz unterwegs sein.

Wieder im richtigen Takt

„Wir warten auch nicht ab, bis wir wieder im richtigen Takt sind, das synchronisieren wir im Laufe des Tages“, beschreibt der Geschäftsführer den Ablauf. „Die Menschen in der Stadt sollen erst einmal sehen, der Nahverkehr ist wieder da.“ Die öffentliche Wahrnehmung sei wichtig, bis sich die Takte wieder „zurecht geruckelt“ haben.

Den letzten Warnstreik hatte es am 27. Januar 2017 gegeben, da war letzter Schultag, viele Schüler kamen zu spät zur Zeugnisausgabe.

Von André Wirsing