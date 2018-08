Brandenburg/H

Wenn tausend Menschen ganz spontan rhythmisch klatschen, dann gibt es dafür einen guten Grund. Und den hatten die Zuhörer bei den 13. Brandenburgischen Wassermusiken an der Regattastrecke. „British Flair Proms Concert“ war am Samstagabend das traditionelle Benefizkonzert des Lions Club betitelt. Der britische Dirigent Christopher Ward und die Brandenburger Symphoniker haben es zu einem vollen Erfolg gemacht.

Wie es sich für eine echt britische Proms-Nacht gehört, endete das Konzert stilgerecht mit Edward Elgars Marsch Nr. 1 „Pomp and Circomstance“ und versetzte das Publikum in einen Begeisterungstaumel. Die Begeisterung der Zuhörer steigerte sich noch, als Dirigent Ward als Zugabe noch „Nimrod“, den neunten Satz aus Elgars „Enigma Variations“ , spielen ließ. „Diese Musik ist uns Briten heilig“, merkte Ward dazu an.

Zur Galerie Die Brandenburger Wassermusiken stehen immer unter einem Thema. In diesem Jahr präsentierte der britische Dirigent Christopher Ward Musik aus dem Vereinigten Königreich.

Mit den festlichen Klängen von Händels „Feuerwerksmusik“ begann das außergewöhnliche Konzert. Georg Friedrich Händel hat dieses Werk 1748 im Auftrag des englischen Königs Georg II komponiert.

Was ist „britisches Flair“, hat sich Ward gefragt? Königin Elisabeth ist ihm dazu eingefallen. Also habe er die Queen kurzerhand nach Brandenburg eingeladen. Leider habe sie abgesagt, weil sie zur Zeit Urlaub hat.Also habe er die Queen kurzerhand nach Brandenburg eingeladen. Leider habe sie abgesagt, weil sie zur Zeit Urlaub hat. Weitere Anfragen bei Mitgliedern der königlichen Familie endeten ebenso. Auch Neuzugang Meghan stand nicht zur Verfügung. „Aber meine Mutter ist durch und durch Britin, sie hat Flair und sie ist hier“, erzählt Ward.

„Gestatten: Bond. James Bond!“ Mit einem Medley aus Filmmusiken zu vier Bondfilmen entführte Ward die Zuhörer in britische Wohnstuben, wo Männer am liebstenBond-Filme anschauen, um sich insgeheim wie dieser Superheld zu fühlen. Kaum zu glauben, aber in England ist die Filmmusik zu den Miss-Marple-Filmen gänzlich unbekannt. Sie wurde wohl nur für die deutsche Synchronfassung eingespielt. Während die vertraute Musik erklang, mag so mancher geschaut haben, ob er nicht irgendwo Margaret Rutherford auf Spurensuche sichtet.

Für die symphonische Suite „Robin Hood“, die Erich Korngold 1938 geschrieben hat, bekam der Komponist einen Oscar. „Mit der Musik hat Korngold Alt-England beschrieben, wie es einmal war, aber heute nicht mehr ist“, erklärt der Dirigent die romantisch-beschauliche Musik im ersten Satz. Im zweiten Satz mit ausgelassener Musik kann man sich gut vorstellen, wie Robin Hood mit seinen Kumpanen durch die Wälder springt. Geigenschmalz und Harfenklang begleiten eine Liebesszene im dritten Satz. Mit einem siegreichen Kampf und einem musikalischen Epilog verabschiedet sich Robin Hood.

„Als die BBC die London-Suite 1930 das erste Mal sendete, waren die Zuhörer total begeistert und schickten tausende von Briefen an den Sender, um zu erfahren, was sie da gerade gehört hatten“, berichtet Ward. Komponist Eric Coates hat mit seiner vielfarbigen und facettenreichen Musik das Alltagsleben in London beschrieben.

„Kuhfladenmusik“ habe sein Vater die Kompositionen „Two Pieces For Small Orchestra“ von Frederick Delius beschrieben, verrät der Dirigent dem Publikum Zugegeben, so mitreißend spritzig wie der Walzer „Erinnerung an Covent Garden“ von Johann Strauß war die Musik von Delius nicht, der mit Oboen- und Geigenklang einfache pastorale Melodien geschaffen hat. Strauß hingegen übersetzte alte britische Volkslieder in sein typisches Walzer-Hopsassa.

Von Ann Brünink