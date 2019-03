Brandenburg/H

Von der Ministerin bestellt und mit der Ernennungsurkunde ausgestattet ist er schon. Am 1. April wird Andreas Wilms Präsident der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). In gut einer Woche übergibt die derzeitige Präsidentin Burghilde Wieneke-Toutaoui das Amt in einem feierlichen Rahmen an ihren Nachfolger.

Zur Veranstaltung um 14 Uhr im Audimax der Hochschule werden Wissenschaftsministerin Martina Münch und Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller Grußworte sprechen.

Am Donnerstag hat Martina Münch den Wirtschaftsprofessor in Potsdam offiziell zum Präsidenten der Technischen Hochschule Brandenburg bestellt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Ebenso lange leitete die Technikprofessorin Wieneke-Toutaoui seit 2013 die Hochschule.

Senatoren schenkten Wilms das Vertrauen

Der 40 Jahre alte Wilms hatte die Präsidentenwahl am 7. November 2018 gegen die Amtsinhaberin gewonnen. Für ihn stimmten seinerzeit 13 Senatoren und Ex-Senatoren. Auf die zwanzig Jahre ältere Wieneke-Toutaoui entfielen bei der geheimen Wahl sieben Stimmen.

„Die Technische Hochschule Brandenburg ist mit ihrer anwendungsorientierten Forschung, ihren dualen Studienangeboten und ihrer engen Vernetzung mit Unternehmen ein wichtiger Motor der Landesentwicklung“, lobt das Wissenschaftsministerium. Sie sichere nicht nur die regionale Verankerung und die praxisnahe Lehre und Forschung – sie sei auch ein wichtiger Partner der Wirtschaft, so Münch.

Seit 2012 Professor in Brandenburg

Die Ministerin freut sich den Angaben zufolge auf die Zusammenarbeit mit Andreas Wilms und würdigt Wieneke-Toutaouis „langjährige und erfolgreiche Tätigkeit als Präsidentin der TH Brandenburg“.

Der 1978 geborene Andreas Wilms war nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Promotion zunächst Consultant bei der Boston Consulting Group. Seit 2012 ist er Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanz-management an der TH Brandenburg, seit 2013 Vizepräsident für Lehre und Internationales.

Von Jürgen Lauterbach