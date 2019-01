Brandenburg/H

Die vielen Baustellen auf den Hauptrouten werden der Stadt noch lange Zeit erhalten bleiben.

Im Mai beginnen die Arbeiten am nächsten Bauabschnitt der Bundesstraße 102 zwischen Gördenbrücke über August-Bebel-Straße, Fontanestraße bis Europakurve kurz vor dem Altstadt-Bahnhof. Sie werden bis zum dritten Quartal 2020 anhalten, sagt

Peter Reck ist der Fachgruppenleiter Straßen und Brücken im Fachbereich Bauen und Umwelt der Stadt Brandenburg an der Havel Quelle: Rüdiger Böhme

der städtische Straßenbauchef Peter Reck. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) gab es jüngst ein großes Gespräch mit dem Planungsdezernenten für die Region West im Landesbetrieb Straßenwesen Frank Schmidt. Dabei ist unter anderem vereinbart worden, dass es ähnlich wie beim Abschnitt Rathenower Straße keine Vollsperrungen geben wird. Jeweils zwei Fahrbahnen bleiben wechselseitig immer frei, der Richtungsverkehr wird dann einspurig geführt.

Brücken sind die Sorgenkinder Die Brücken bleiben die Sorgenkinder der Verkehrsplaner. Die Quenzbrücke ist in so schlechtem Zustand, dass sie jährlich und nicht wie üblich alle fünf Jahre geprüft wird. Das Bauwerk aus den 1960er-Jahren hat schlechte Spannstähle und Schwamm. Vermutet wird, dass sie wegen der Alkalisäure im Beton reaktionsgefährdet ist (Betonkrebs). Noch gibt es beim WSA keinen Termin für eine Rekonstruktion. Für die Brücke 20. Jahrestag werden drei Varianten untersucht, mit denen sie ertüchtigt werden kann. Ebenfalls noch keinen Termin gibt es für das Anheben der Brücke Krakauer Straße.

Änderungen im Plan gibt es auch, sagt Scheller. „Im Abschnitt Fontanestraße sollte die Fahrbahn so ausgebaut werden, dass die zulässige Geschwindigkeit von Tempo 60 auf 70 erhöht werden kann. Doch reicht dafür der Straßenraum nicht aus.“ Für eine innerörtliche Tempo-70-Strecke hätte es Leitplanken auf dem Mittelstreifen und an den Seiten bedurft. Doch dann hätte es auf der südöstlichen Seite mit dem brach liegenden alten Kasernengelände nicht mehr genügend Platz für Rad- und Gehweg gegeben. Dann hätten entweder die noch jungen Platanen gefällt werden oder die Wege über die Brache geführt werden müssen. „Gemeinsam haben wir dann entschieden, auf Tempo 70 und die Leitplanken zu verzichten und die Straßen für Tempo 50

Frank Schmidt ist Dezernatsleiter beim Landesbetrieb Strassenwesen Brandenburg - Region West. Quelle: Rüdiger Böhme

herzurichten“, sagt Scheller. Das bestätigt Schmidt vom Landesbetrieb. „Oberstes Ziel ist das verbessern der Verkehrssicherheit und der Durchlassfähigkeit der Straßen.“ Deswegen spendiere der Bund für den Zentrumsring auch einen komplett neuen Verkehrsrechner, der mit allem Zubehör allein etwas mehr als eine Million Euro kostet. Ob damit eine echte „Grüne Welle“ am Ende erreicht werden kann, vermag der Experte heute noch nicht zu sagen. „Es gibt sehr viele Knotenpunkte, wir gestalten den Verkehr so flüssig es geht, notfalls müssen wir die zuführenden Straßen unterordnen.“ Heißt im Klartext: Wer auffahren will, muss etwas länger warten.

Es gibt aber noch andere Baustellen auf den beiden Bundesstraßen im Stadtgebiet in diesem Jahr.

Im März beginnen die Arbeiten für den Neubau der Lichtsignalanlagen an der Ecke Bauhofstraße/Am Hauptbahnhof. Das soll vier Monate dauern. Jüngst hatten die MAZ-Leser in einem großen Online-Voting diesen Punkt als gefährlichste Kreuzung der Stadt ausgemacht.

Im dritten Quartal dieses Jahres soll es zudem Unterhaltungsarbeiten an der Havelbrücke geben, dazu wird der Verkehr auf eine Spur in jede Richtung eingeengt.

Noch bis zum Jahr 2022 müssen die Brandenburger warten bis die Brücke Potsdamer Straße über die Regionalbahnstrecke 1 erneuert wird. „So lange bleibt es auch bei den Einengungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen“, sagt Reck. „In den nächsten Wochen werden die mobilen Verkehrsschilder durch feste ersetzt und die Baken durch Poller aus Beton.“

Für die Ortsumgehung Schmerzke wird die Planfeststellung für den Juni erwartet, kurz vor den Sommerferien. Der Landesbetrieb lasse im Vertrauen darauf, dass es so kommt, bereits parallel die Ausführungsplanung erstellen, damit vom nächsten Jahr an bis 2022 gebaut werden kann.

Die neue Trassenführung hat auch für die Stadt einen Vorteil. Die Volksvertreter sollen Ende Januar einen Beschluss fassen und die Teilaufhebung des Bebauungsplanes für Neuschmerzke wieder rückgängig machen. Den B-Plan gibt es seit 1993, auf elf Hektar sind Eigenheime entstanden. Dann musste der Plan zeitweise außer Kraft gesetzt werden, bis die genaue Trasse für die Ortsumfahrung Schmerzke feststand. Mehrere Dutzend Bauplätze auf zehn Hektar stehen nun wieder zur Verfügung.

Von André Wirsing