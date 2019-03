Brandenburg/H

Für einige in der Havelstadt lebende „Reichsbürger“ ist der Euro kein anerkanntes Zahlungsmittel. Sie verweigern Bußgeldbescheide nach zu schnellen Fahrten und fordern keinen Personalausweis, sondern einen „Reichspass“. Das bestätigte Ordnungsamtsleiter Michael Scharf der MAZ.

Fax vom „Reichspräsidium“

Einmal im Monat erhält seine Behörde ein Fax vom Präsidium des selbsternannten Deutschen Reiches, ein Reichsadler ziert das Schriftstück. „Es besteht aus Pseudo-Rhetorik rund um den Freistaat Preußen und besagt, dass dieser nicht untergegangen ist, sondern weiterbesteht“, kommentiert Scharf. Er betont, dass sich Verwaltungsmitarbeiter nicht auf Diskussionen mit „Reichsbürgern“ einlassen sollten.

„Reichsbürger“ erstellen sich häufig eigene Dokumente wie diesen „Amtsausweis“. Quelle: Verfassungsschutz Brandenburg

Auch weil die Zahl der Belästigungen anstieg, wurden die Fachkräfte im öffentlichen Dienst Anfang des Jahres 2017 zum Thema „Reichsbürger: Zwischen Wahn-und Rollenspiel“ geschult. Sie sollen sich außerdem auf den Seiten des Verfassungsschutzes zum Umgang mit Szenemitgliedern informieren. Scharf bestätigt, dass konkrete Bedrohungen der Mitarbeiter direkt an die Polizei weitergeleitet werden.

15 „Reichsbürger“ leben in der Havelstadt

Nach aktuellen Zahlen des Brandenburger Innenministeriums leben momentan 15 Reichsbürger in der Havelstadt. Hier sind die Ziffern seit Jahren konstant, eine Broschüre des Verfassungsschutzes benannte vor zwei Jahren bis zu 20 „Reichsbürger und Selbstverwalter“ in Brandenburg an der Havel. Im Land Brandenburg stieg ihre Zahl hingegen in den letzten Wochen von 600 auf 650 an. Heiko Homburg, Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit beim Verfassungsschutz bestätigt gegenüber der MAZ, dass die Dunkelziffer aber höher ist.

Diskussion zu möglichen Gefahren

Ob „Reichsbürger“ eine unterschätzte Gefahr sind, diskutierte kürzlich der Journalist Andreas Speit im Interkulturellen Zentrum „Gertrud von Saldern“. Mit Filmen und Bildern zeigt er vor mehr als 60 Zuhörern bei einem Vortrag, wie Szenemitglieder gewalttätig werden, gegen Flüchtlinge hetzen und Waffen horten. Jeder Platz ist belegt, das Interesse ist groß. „Ich wusste nicht, dass sich das Reichsbürgertum wieder ausbreitet und deshalb wollte ich mich informieren“, sagt Zuhörerin Lisa Wirschin. Die 21-Jährige findet es absurd, dass Menschen die aktuelle Gesellschaftsordnung nicht anerkennen.

„Reichsbürger“ und Selbstverwalter berufen sich laut Speit auf die Nichtexistenz der Bundesrepublik und auf das Deutsche Reich. „Hier variiert es, das kann das Deutsche Reich in den Grenzen von 1871, 1917, 1933, 1937 sein. Je nach Datum kann man erkennen, wieviel Geschichtsrevisionismus dabei ist“, sagt der Referent. Der Journalist betont, dass einige Reichsbürger zu verbalen und körperlichen Angriffen auf Staatsbedienstete neigen und den Nationalsozialismus und Antisemitismus verherrlichen.

Schwieriger Dialog

Er kritisiert, dass die Behörden zu spät auf die rechte Radikalisierung der Szene reagiert hätten. Wenn sich Reichsbürger in Rage reden, sei ein Dialog oft schwierig. Denn zu ihren Monologen gehören narzistische Selbstaufwertung, latenter Größenwahn, die Androhung drastischer Konsequenzen und Verschwörungsfantasien.

Andreas Speit betont weiter, dass die Reichsbürgerbewegung kein Jugendproblem ist, sondern eher von Männern, die zwischen 40 bis 50 Jahre alt sind. „Oftmals handelt es sich dabei auch um gebrochene Biografien“, kommentiert Speit. Er will vorsichtig mit der pauschalen Bewertung von Mitgliedern der Szene sein und betont ihre uneinheitliche Zusammensetzung.

So lernte der Journalist Anhänger kennen, die nur Reichsbürger wurden, weil sie Behördenschreiben nicht verstanden, von anderen Selbstverwaltern Hilfe erhielten und sich dann der Bewegung anschlossen. Er stellt auch fest, dass sich Bürger im ländlichen Raum zurückziehen und eigene Gemeindestrukturen aufbauen, weil sie das Vertrauen in die Regierung verlieren.

Katrin Wuschansky hat die Diskussion mitorganisiert und ist „Reichsbürgern“ häufiger auf Veranstaltungen begegnet. Die Mitarbeiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung empfiehlt Privatpersonen, Konflikte mit aggressiven und gewaltbereiten Reichsbürgern zu meiden. „Ich würde lieber die Polizei rufen und Hilfe suchen“, sagt Wuschansky.

