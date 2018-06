Brandenburg/H

Fernab vom Getöse des Havelfests und dem biergeschwängerten Gedränge beim Public Viewing lud das Haus der Offiziere (HdO) zum 48. Poetry Slam in ungewohnter Umgebung.

Zum ersten Mal zog die gemütliche und „Slam“-erfahrene Wohnzimmereinrichtung des HdO am Samstagabend auf die Freilichtbühne des Marienbergs in Brandenburg an der Havel.

Ein gelungener Kontrast, der dem kulturinteressierten Zuhörer die Möglichkeit bot, sich diesmal unter freiem Himmel zurück zu lehnen und den selbst verfassten Texten der„Slammer“ zu lauschen. In drei Runden hatten die insgesamt sechs Dichter aus Berlin und Brandenburg jeweils fünf Minuten Zeit, mit ihren Vorträgen das Publikum von sich und ihrem poetischen Talent zu überzeugen.

„Eigentlich kann es gar keine Platzierungen geben, es geht nur um die Teilnehmer“, sagte Antonia Liebsch (19), Mitorganisatorin des Poetry Slams und momentan im Freiwilligen Sozialen Jahr am HdO. „Jeder ist heute ein Sieger“.

Der literarische Wettbewerb entstand 1986 in Chicago und verbreitete sich in den 1990er Jahren. Die deutsche Poetry-Slam-Szene gilt inzwischen noch vor der englischsprachigen als größte der Welt.

Durch die Stärke des Applauses konnten die insgesamt etwa 80 Gäste auf der Freilichtbühne ihren favorisierten Poeten bestimmen. Keine leichte Aufgabe. Denn so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten der Dichter waren auch die Inhalte und Stile ihrer Vorträge. Trieb es dem Zuhörer in einem Moment noch die Lachtränen in die Augen, als Elterntreffen an einer Schule mit einem Schlachtfest verglichen wurden, so konnte sich beim nächsten Vortrag über Trauer und Verlust schnell ein Klos im Hals bilden.

Es ging um Politik, den Alltag, die Liebe und das Leben an sich. Die Vorträge waren mal laut, mal leise, mal in Reimform, mal frei vorgetragen, mal abgelesen – aber immer das: emotional.

Für musikalische Abwechslung sorgte zudem die Berliner Musikpoetin Masha Potempa. In den Vortragspausen sang sie ebenfalls Selbstverfasstes und begeisterte mit ihrem Charme und subtilem Witz.

„Ich finde es stark hier und komme definitiv wieder“, sagte Lars Schölzel (35), erstmals Gast und Poetry-Slam-Neuling. „Ich wäre gerne noch länger geblieben, aber Fußball geht gleich los.“ Somit verpasste er leider den Sieger des Abends. Jonas Samson aus Berlin bekam für seinen in rasantem Tempo vorgetragenen Text über die Deutsche Bahn den meisten Applaus. In diesem schilderte er humorvoll und mit viel Ironie Aufenthalte an Hauptbahnhöfen, Begegnungen mit planlosen Touristen, der Bundespolizei und landete dabei irgendwie sogar in Kuba.

Ein voller Erfolg. Auch das Wagnis, den Poetry Slam trotz Havelfest und Fußballweltmeisterschaft auf den Marienberg zu holen, kann als solcher bezeichnet werden. „Wir hoffen mit solchen besonderen Veranstaltungen auf mehr Aufmerksamkeit von Seiten des Publikums und ein positives Bild vom HdO“, schloss HdO-Frau Antonia Liebsch den gelungenen Abend ab.

Von Tobias Wagner