Brandenburg/H

Mit der Partie Russland gegen Saudi-Arabien beginnt am Donnerstag, 14. Juni, die Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalelf greift am Sonntag erstmals ins Turniergeschehen ein. Gegner ist dann ab 17 Uhr Mexiko.

Wie gut sind Sie, liebe Leser, schon auf die WM vorbereitet? Schicken Sie uns bis Freitag, 15. Juni, 15 Uhr, Bilder von Ihrem heimischen, hübsch dekorierten Fußballtempel zwischen Havel und Hohem Fläming per E-Mail an MAZional11@maz-online.de oder per WhatsApp an die 01 60/90 57 51 97 – egal ob Partykeller mit WM-Kicker, Fußball-Lounge im Garten oder Wohnzimmer in Schwarz-Rot-Gold.

Anschließend stimmen die MAZ-Leser über die Einsendungen ab. Der Sieger gewinnt einen WM-Fußball sowie einen Besuch von unserer MAZional11, den WM-Reportern Tobias Borchers und Lucas Weißbach.

Von MAZonline