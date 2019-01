Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Wiese an der Cafébar wird wieder schön Im Sommer sitzen die Sonnenhungrigen dicht an dicht auf der kleinen Wiese an der Cafébar an der Jahrtausendbrücke. Sie hat entsprechende Gebrauchsspuren und soll nun wieder fit gemacht werden.

Salzhofufer in Brandenburg an der Havel bei Sonnenschein direkt an der Jahrtausendbrücke. Zwei Frauen genießen die Ruhe am Wasser unter einem Sonnenschirm. Quelle: Christin Iffert