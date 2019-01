Brandenburg/H

Der Regen tropft, an der Steganlage am Plauer See liegen nur noch ganz wenige Boote und die Blätter der Laubbäume haben sich schon vor Wochen verabschiedet. Urlaubsfreuden in der kalten Jahreszeit suchen die meisten jetzt eher in den Bergen mit Brettern unter den Füßen oder gleich am Sandstrand unter Palmen.

Richtige Wintercamper sind aus anderem Holz geschnitzt. Sie können ihrem zweiten Heim in allen Jahreszeiten etwas abgewinnen. Vor allem weil die Bedingungen auf dem Zeltplatz nicht mehr ganz so rustikal sind, wie manche sich das vorstellen.

Bei molliger Wärme den Ausblick genießen

Kurt Bruns lehnt sich zum Beispiel ganz gemütlich in der Sitzecke in seinem Wintergarten zurück und genießt bei molliger Wärme, die eine Gasheizung liefert, seine schöne Aussicht.

Der 71-Jährige hat sich vor sechs Jahren in der Region nach einem Dauerstellplatz für seinen Wohnwagen umgesehen. „Hier am Plauer See hat es mir einfach am besten gefallen, vor allem wegen der schönen Lage am Wasser“, sagt Bruns, der in Ilsenburg im Harz zu Hause ist.

Der Camping-Enthusiast steht direkt in erste Reihe. Zwischen ihm und dem Wasser liegen ein paar Meter Sandstrand. Und dahinter dümpeln schon die Enten auf den seichten Wellen.

„Im Sommer ist natürlich mehr los, am Strand und auf dem Wasser“, sagt Bruns. Jetzt ziehen vor allem stetig die Lastkähne vor seinen Fenstern vorbei. „Zu sehen gibt es immer was.“

Campingplätze in und um Brandenburg In und um Brandenburg an der Havel gibt es mehrere Campingplätze – eine Auswahl: Seecamp Malge, Malge 3, 14776 Brandenburg an der Havel, 03381/663134 Camping- und Ferienpark am Plauer See, Plauer Landstraße 200, 14774 Brandenburg an der Havel, 03381/804544 Campingplatz am Wassersportzentrum Alte Feuerwache, Franz-Ziegler-Straße 28, 14776 Brandenburg an der Havel, 03381/222018 Campingplatz Butzow, Butzower Dorfstraße 45, 14778 Beetzseeheide, 033836/40256 Camping Eden in Klein Kreutz, Straße zum Wassersportheim 4, 14776 Brandenburg an der Havel, 0172/ 1746684 Campingplatz Flachsberg Gortz, Flachsberg 1, 14778 Beetzseeheide, 033836/40251.

Und zu tun hat Bruns auch. „Ich habe mir ein Mobilheim geleistet, das ist mit einer Breite von 3,70 Meter komfortabler als ein Wohnwagen.“ Wohnzimmer mit Küche, Bad und zwei Schlafzimmer finden darin Platz. „Gerade arbeite ich mit einem Bekannten an der Isolierung der Außenwände.“

Lange Zeiten am Stück ist Bruns im Winter nicht vor Ort. „Das halten die meisten in der kalten Jahreszeit so“, sagt André Ostermann, der ganzjährig im Camping- und Ferienpark am Plauer See arbeitet. An den etwa 250 vergebenen Dauerstellplätzen der Ferienoase ist Ruhe eingekehrt.

„Alle schauen in den Wintermonaten in ihren Wohnwagen natürlich mal nach dem rechten, einige kommen regelmäßig an den Wochenenden oder mal für zwei Wochen, um die Ruhe und Natur zu genießen “, sagt Ostermann. „Die richtigen Wintercamper kann man dagegen fast an einer Hand abzählen.“

Rolf Fuchs betreibt seit elf Jahren den Camping- und Ferienpark am Plauer See. Quelle: Christine Lummert

Die offizielle Saison startet am 1. April und dauert bis zum 30. September. „Das ist der Standard auf vielen Campingplätzen“, sagt Rolf Fuchs, der seit 2007 das Urlaubsparadies am Wasser betreibt. „Es gibt aber auch Gäste, die hier auf dem Platz dem Weihnachts- und Silvesterstress aus dem Weg gehen.“

Zu denen zählt Kurt Bruns nicht. „Zu Weihnachten bin ich zu Hause im Harz, denn bei den Familienfesten soll der Opa nicht fehlen.“ Aber irgendwann muss der Rentner, der in Ilsenburg selbst einen kleinen Ferienpark geleitet hat, wieder los. „Wenn das Wetter entsprechend ist, komme ich her.“ Seine Frau bleibt im Winter allerdings lieber daheim.

Auf mal was auf die Beine stellen

„Ich bin hier aber nicht einsam, denn man findet immer nette Leute für eine Unterhaltung.“ Eigentlich mag der 71-Jährige aber ein bisschen mehr Trubel und sorgt auch manchmal selbst dafür.

„Im Herbst habe ich an meinem Stellplatz ein Fest organisiert, da kamen 100 Leute und getanzt wurde auf der Straße.“ Das Ganze war ein Dank an fleißige Helfer, die Bruns beim neuen Mobilheim unter die Arme gegriffen haben.

„Manche sagen zwar, dass das kein richtiges Camping mehr ist, aber mit zunehmendem Alter ist mehr Komfort doch schöner.“ Rustikaler geht es zu, wenn Bruns vom Plauer See aus mit seinem Kajütboot in See sticht und die Gewässer der Region erkundet.

Einen kleinen Wohnwagen nutzt er ebenfalls noch und das nicht nur als Gästezimmer. „Mit dem bin ich auch regelmäßig unterwegs.“

Von Christine Lummert