Brandenburg/H

Wird Bambi erschossen? Das kleine Rehkitz befindet sich im Naturschutzzentrum Krugpark in Brandenburg/Havel. Am Freitag gegen 9 Uhr haben Passanten das umher irrende Tier am Tschirchdamm in Sicherheit gebracht und die Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehrleute bringen das verschreckte Rehkitz, das die Wartezeit mit seiner Retterin in der Deutschen Bank überbrückt hat, in den Krugpark. „Dort wird es aufgepäppelt“, versichert ein Feuerwehrmann der Brandenburgerin Jessyca Broske, die sich des aufgescheuchten Tieres in Hohenstücken angenommen hatte.

Das verschreckte Bambi verkriecht sich im Vorraum der Deutschen Bank, bis die Feuerwehr kommt und es holt. Quelle: Jessyca Broske

Durch einen Anruf im Krugpark erfährt die Frau wenig später, dass Bambi wohlbehalten eingetroffen sei, nun aber der Jagdpächter verständigt werde, der es dann erschießen werde. „Das kann doch wohl nicht wahr sein“, sagt die entsetzte Bambi-Retterin, die das Kleine mit einem weiteren Passanten zunächst in den Geldautomatenraum der Deutschen Bank in Hohenstücken vor dem möglichen Tod im Straßenverkehr bewahrt hat.

Jessyca Broske hat den Tierschutzverein angerufen und erfahren, dass es auch andere Wege gebe, als ein junges Reh einfach zu erschießen.

Ein Krugpark-Mitarbeiter bestätigt der MAZ, dass das Kitz sich dort befinde und der Jagdpächter eingeschaltet werden solle. Auskünfte dazu gebe aber nur die Pressestelle der Stadtverwaltung. Die ist am Freitagnachmittag nicht mehr besetzt.

Also hat die MAZ Oberbürgermeister Steffen Scheller und den Ordnungsbeigeordneten Michael Brandt (beide CDU) über den Sachverhalt informiert. Mal sehen, was passiert.

Von Jürgen Lauterbach