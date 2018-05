Brandenburg/H

Das Schlimmste, sagt Jean Leuween Beattie, „war die Langeweile“. Wenn er ihr von seinen Monaten im Kriegsgefangenenlager im Brandenburger Quenzsee erzählt hat, war häufig von den unglaublich langen Tagen die Rede. „Er hatte einfach nichts zu tun“, erzählt seine Tochter. Nur ab und an durfte er bei Bestattungen von Gefangenen helfen.

Zur Galerie Zwei Frauen aus Irland wollen sehen, wo ihr Vater 1918 in Gefangenschaft war. Das Lager am Quenzsee war von 1914 bis 1918 in Betrieb. Manche Bauten erinnern noch daran.

Und manchmal gab er den Postboten. Dann ging es zum Bahnhof Brandenburg-Altstadt, wo die bewachten Gefangenen Ess- und Kleidungs-Pakete und Post für die Einsitzenden holten und die heiß ersehnten Sendungen im Lager zustellten. Und das alles soll hier geschehen sein, in Brandenburg an der Havel, am Rande der Stadt, wo heute das Elektrostahlwerk steht.

Jean Leuween Beattie (65) und ihre drei Jahre ältere Schwester Geraldine Gahan schauen sich um. Längst sind Gras und Büsche über die Gefangenenlager-Geschichte gewachsen. Dass hier einmal bis zu 12000 Soldaten eingesperrt waren, meist unter miesen Bedingungen, das kann man sich heute kaum noch vorstellen.

Mit eigenen Augen sehen

Die beiden Frauen sind Töchter von Maurice James MacGrath (1898-1988). Er hatte ihnen viel über seine Schiffsreisen um die Welt und sein Schicksal im Ersten Weltkrieg erzählt. Er hat auch Schriften hinterlassen. Nun wollen die Damen selbst einmal sehen, was aus den Orten geworden ist, von denen Daddy erzählt hat.

In Brandenburg an der Havel ist Frank Brekow ihr kompetenter Begleiter. Der Historiker kennt die Geschichte des Gefangenenlagers bis ins Detail. Berichtet von der alten Ziegelei, die man 1914 für das Lager erwarb, von Aufbau, von den umgebauten Trockenschuppen, von den Wachmannschaften und von dem Teich in der Mitte des Lagers.

Fotografien aus der Lagerzeit

Das kleine Gewässer, eine Tongrube, ist auf Fotografien aus der Lagerzeit immer wieder zu sehen. Mal stehen Gefangene nur so am Ufer herum, mal hängen sie eine Angelrute hinein, mal baden sie oder rudern mit einem Boot darauf. „Ist der Teich noch da?“, fragt Jean Beattie. Frank Brekow nickt und weist den Weg. Hinter einem Zaun kann man den Teich durch die Sträucher hindurch erkennen. Beide Damen fotografieren, was sie von dieser Stelle aus von dem Gewässer sehen können.

Maurice James MacGrath war noch ein Jugendlicher, als er das erste Mal in See stach. Er stammte aus London und die erste Fahrt führt ihn mit einem Handelsschiff 1915 von Liverpool um Südamerika herum durch den Panama-Kanal nach England zurück. Dieses Tour hat Tochter Jean auch schon absolviert.

Auf dem Weg nach Kanada

Seine vierte Fahrt begann am 2. Mai 1918. Die „SS Medora“ verließ den Hafen von Liverpool. Nördlich um Irland herum sollte es nach Kanada gehen. Geladen hatte die 125 Meter lange und knapp 16 Meter breite „Medora“ allgemeine Güter. Frank Brekow stieß bei seinen Recherchen auf eine Quelle, die „religiöse Güter“ nennt.

„Es wurde vermutet, dass auf dem Schiff auch Gold- und Silberbarren transportiert wurden“, berichtet er. Dass in Kriegszeiten auch Handelsschiffe dem Militär dienten, war nie auszuschließen. An Bord hatte die „Medora“ jedenfalls ein Geschütz zur Selbstverteidigung.

Ein Torpedo traf die „SS Medora“

Die Kanone nützte der Besatzung nichts. Zwischen der schottischen und irischen Küste traf ein Torpedo das Handelsschiff. Das deutsche U-Boot U-86 hatte das Schiff ohne Vorwarnung beschossen. Die Besatzung der „Medora“ brachte sich mit Rettungsbooten in Sicherheit. U-86 tauchte auf.

Der U-Boot-Kommandant fordert die schutzlosen Briten auf, ihm die drei wichtigsten Crew-Mitglieder auszuliefern: den Kapitän, den Kanonier und den Funker. Einer nach dem anderen wechselte auf das deutsche Boot. „,Now your wireless operator’, notierte Maurice MacGrath in seinem autobiografischen Buch „The Last Landfall“ über seine Zeit im Krieg.

Ein Buch über das Erlebte

Der Vater der beiden Suchenden war der Funker auf der „Medora“. Er beschreibt in dem 1936 in London erschienenen Buch, wie er an Bord ging und in den folgenden Monaten erlebte. Für seine Töchter ist es heute ein bisschen wie ein Reiseführer.

U-86 war noch eine ganze Weile unterwegs. Die drei Gefangenen fristeten die Zeit im Torpedoraum. „Daher kam Daddys Platzangst“, erzählt Jean Beattie. Er habe alle engen Räume gemieden, sei nie Fahrstuhl gefahren. Schlimmer noch setzte ihm der höllische Kanonendonner zu. Maurice MacGrath verlor nach und nach sein Gehör. Mitte der 20-er Jahre war er taub. „Er hat die Gebärdensprache gelehrt.“

Im Bauch des U-Boots

Derweil der junge Funker und die anderen Gefangenen im Bauch des U-Boots ausharrten, griff das deutsche Boot noch sechs weitere Schiffe an. Am 22. Mai 1918 kehrte es in seinen Heimathafen Wilhelmshaven zurück. Mit der Bahn brachte man Maurice MacGrath nach Brandenburg an der Havel.

„Die Kommandantur steht noch“, sagt Frank Brekow und zeigt auf das weiße Gebäude. Dies war ursprünglich das Haus des Ziegeleibesitzers, dann Büro der Lagerleitung, nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit Kinderheim und heute Quartier für zeitweilige Beschäftigte des Stahlwerks.

Das „Breadhouse“ steht noch

Auf einer Karte, die ein Gefangener aus den USA hinterlassen hatte, erkennt man die Struktur des Lagers. In der Mitte „Officers headquarters“, rechts daneben ein „Breadhouse“. „Gibt es das noch?“, fragt Geraldine Gahan. Brekow deutet auf ein verwaistes Bauwerk. „Da war damals die Bäckerei.“ Die Karte zeigt auch das Erdeloch. „Artificial Lake“ steht auf der Karte, „künstlicher See“.

Dass auf diesem Flecken Europas einmal viele Menschen in Erdhütten hausen mussten, dass Epidemien viele dahin rafften und unhaltbare Zustände herrschten, das ist heute schwer vorstellbar. Immer wieder schütteln die beiden Frauen mit dem Kopf, wenn Frank Brekow düstere Facetten aus der Geschichte schöpft.

Höhepunkte im öden Lagerleben

Zu den Höhepunkten im öden Lagerleben zählte Seemann MacGrath die seltenen Kulturangebote am Abend. „The evenings were probably the best part of our day“, erinnert er sich in seiner Schrift. So habe die eine oder andere Nation ein Konzert gegeben. Ansichtskarten aus dieser Zeit belegen, dass es Musik, Tanz und Theater in dem Lager gab, organisiert von den Insassen.

Am 9. November 1918 war der Krieg vorbei. Die Gefangenen machten sich auf den Weg nach Hause. Bei den Russen etwa dauerte es viele Monate, bis sie wieder daheim waren. „Daddy kam am 24. Dezember in Liverpool an“, erzählt Jean Beattie. Und war einen Tag später endlich wieder in London, bei seiner Familie, pünktlich zum Weihnachtsfest.

Weihnachten erscheint ihr Buch

Das ist wichtig für ihren Zeitplan . Jean Beattie schreibt ein Buch über die Spurensuche und die Treffen „mit so vielen freundlichen Menschen“ unterwegs. Weihnachten soll die Schrift erscheinen, genau 100 Jahre nach der glücklichen Heimkehr ihres Vaters.

Von Heiko Hesse