Brandenburg/H

Gut 100 Menschen haben sich am Mittwoch vor das Rathaus gestellt und gegen den „Abriss des Slawendorfs“ demonstriert. Organisiert von der BI „Pro Slawendorf“ haben sich Linke und SPD eingereiht und das Klagelied laut mitgesungen.

Problem: Niemand plant den Abriss des Slawendorfs. Und es gibt keine städtischen Pläne, dort ein Hotel zu errichten. Einzig die Tatsache, dass das ABM-Projekt keine Frisch-Geld-Transfusion von der Stadt bekommt und kein öffentliches Geld in den Erhalt der Holzhütten gesteckt wird, ist sicher.

Dazu kommt die von CDU und Freien Wählern angeschobene Idee einer Überplanung und möglichen Bebauung des Geländes von der weggebombten Saldria am Salzhof bis zur ehemaligen Villa Krüger, aus der nun ein edles, kleines Hotel wird.

Bisher nur Hirngespinste!

Und ja: CDU und FW haben nicht ausgeschlossen dass das Slawendorf ein möglicher Platz für noch ein Hotel. Nur machen wir uns nichts vor: Bisher sind das nur Hirngespinste! Es gibt keinen Investor und es gibt eine klare Ansage: Lässt die Stadt nicht die Finger von Hotelplänen im Slawendorf, stoppt der Investor des Boutique-Hotels in der Villa sofort seine Millionen-Investition und kehrt der Stadt den Rücken.

Wer sollte so verrückt sein? Und warum gibt es dieses Chaos überhaupt? Vor allem, weil das Rathaus die Bürger seit Jahren Stadtentwicklung nur als erratischen Prozess erleben lassen, dem die Richtung fehlt. Oder kennen Sie, liebe Leser, Visionen, Masterpläne, rote Fäden für die Gestaltung der Stadt beispielsweise vom Dom über den Packhof, Wiesenweg bis zum Stadtring? Schulterzucken. Stimmt’s?

Da heißt es zehn Jahre lang: Hier ist kein Platz für einen Edeka-Supermarkt. Schwupps, wird aus dem Edeka ein Rewe, und der wird erlaubt. Oder am Packhof: Das Strukturkonzept sieht eine Wohnbebauung vor. Die Oberbürgermeisterin will ein Hotel. Auch gut! Oder eher nicht gut, wie die Bürger dann gottlob entschieden.

Wer kennt den Plan?

Mal ehrlich: Ist es nicht absurd, was in der Stadt zum Teil ge- und verbaut wird? Gegenüber der Spielwarenfabrik – einem architektonischen Kleinod des Jugendstils - erlaubt die Bauverwaltung den Bau eines Seniorenheims von so ausgesuchter Hässlichkeit.

Das völlig verquer geplante Bahnhofsumfeld mit Parkplatzzufahrten nur für Kleinstwagen und totem Riesen-Vorplatz oder ein Nicolaiplatz, der in seiner Gestaltung so abschreckend und verkehrsfeindlich wie nur möglich geplant wurde, lassen Zweifel laut werden, dass es einen Gesamtplan gibt, wie die Stadt in 20 oder 30 Jahren mal aussehen soll.

Schon klar, es ist nicht alles schlecht. Aber weil die Idee für das Große und Ganze nicht erkennbar ist, können Einzelne auf die Idee kommen, entweder ein mäßig besuchtes Slawendorf retten zu müssen oder dort eben ein Hotel zu ersinnen. Nur mit der Realität hat das nichts zu tun.

Ein gutes Jahr nun ist Steffen Scheller Oberbürgermeister. Nach seiner Wahl hat der CDU-Mann die Bürgermeister-Stelle unbesetzt gelassen. Dieses Vakuum hat sich längst mit entfesselten Lokalpolitik gefüllt, die mit immer neuen absurden Ideen die schwach wirkende Bauverwaltung und Stadtplanung rechts und links überholen möchte.

Eineinhalb Jahre Übergang

Bis sich nach der Wahl Mehrheiten gefunden haben, die sich auf einen Bürgermeisters verständigen und die Ausschreibung dann gelaufen ist, werden insgesamt eineinhalb Jahre vergangen sein. Eine verschenkte Zeit!

Nichts sprach dagegen, einen Spitzenposten im Sinne der Stadt schon 2018 nach fachlicher Expertise und nicht nach Parteibuch zu besetzen. Und am Ende wird das weder Schellers CDU noch dem Partner nutzen, der als Junior aus der Kommunalwahl hervorgeht.

Von Benno Rougk