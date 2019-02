Brandenburg/H

Der Teufel steckt oft im Detail. Wie wahr das ist, ließ sich am Mittwochabend in der Begegnungsstätte des Brandenburger Ortsteils Göttin feststellen. Steffen Scheller ( CDU) hatte die Einwohner dorthin zu seiner Veranstaltungsreihe „Oberbürgermeister vor Ort“ eingeladen, gut zwanzig Bürger waren gekommen. Spätestens als es um die Busanbindung des Ortsteils ging, wurde es etwas hakelig.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln um 14 Uhr an einem Sonnabend eine Veranstaltung im Dom besuchen möchte, müsste sich schon um 10.10 Uhr in Göttin auf den Weg machen. „Und die Samstagsanbindung zwischen 16 und 21 Uhr ist abenteuerlich“, berichtet ein Bürger.

Ungünstig können auch die morgendlichen Schulwege der Kinder aus Göttin sein. Sie haben, so wird in der Versammlung berichtet, als Göttiner kaum eine Chance, einen Platz in ihrer Wunschschule, der ganz gut angebundenen Fontaneschule, zu bekommen. Die Ausweichschule liegt aktuell in der Kleinen Gartenstraße.

Dazu gehören Skaterrampen für die Kinder.

Dorthin zu gelangen, ist morgens deutlich schwieriger. Ein Vater berichtet, dass sein Kind sich um 6.49 Uhr mit dem Bus auf den Schulweg macht und bis Schmerzke fährt, um das lange Warten vor der dann noch nicht geöffneten Schule zu vermeiden.

Von Schmerzke aus geht es zurück in die Stadt. Diese Verbindung ist aber nicht optimal, weil dann der Weg von der Haltestelle zur Schule und dem Unterrichtsbeginn wiederum zu weit ist. Den Bus von Schmerzke aus zu einer anderen Zeit fahren zu lassen, würde offenbar wiederum zulasten der Schmerzker Kinder gehen, die zum Beispiel zur Fontaneschule möchten.

Der Oberbürgermeister gibt zu bedenken, dass es schwierig sei, individuell perfekte Lösungen zu schaffen, wenn gerade einmal ein Kind betroffen ist. Anwesende Eltern belehren ihn, dass in Göttin verstärkt junge Familien leben, sodass demnächst acht Kinder ein ähnliches Problem haben könnten.

Es geht oft um wenige Minuten

Ortsvorsteher Bernd Voigt könnte sich für bestimmte Fälle einen Schülerspezialverkehr vorstellen, mit dem das DRK betraut wird.

Bei den Bussen geht es gelegentlich um wenige Minuten. So endet eine Schulstunde in der Fontaneschule um 12.25 Uhr, sodass Kinder vom Klingelzeichen an gerechnet genau fünf Minuten haben, um ihren Bus am Wredowplatz zu erreichen.

Das ist sehr knapp, Eltern müssen daher die ein oder andere zusätzliche Hortstunde buchen und bezahlen. Wenn der Bus wiederum später losfährt, gehen Anschlüsse für andere Fahrgäste verloren.

Keine Anbieter für Linientaxis

Göttiner Bürger berichten von einst guten Erfahrungen mit den Linientaxis. Steffen Scheller stimmt zu, kann aber wenig machen. Es fände sich niemand, der ein solches Linientaxi anbieten möchte.

Der Oberbürgermeister und der CDU-Fraktionsvorsitzende Jean Schaffer weisen auf jüngste Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr hin, in den die Stadt zusätzlich 750.000 Euro investiert habe. Allerdings unter Vorbehalt. Sollte sich herausstellen, dass die Zusatzangebote nicht genutzt werden, könnten die Kommunalpolitiker die Uhr auch wieder zurückdrehen.

Wilde Müllkippen kosten 250.000 Euro Müll war auch ein Thema im Vorort-Termin des Oberbürgermeisters in Göttin. 250.000 Euro wendet die Stadt nach Angaben von Steffen Scheller inzwischen auf, um – im Wald –wild abgekippten Müll fortzuschaffen. Die Bürger bezahlen indirekt dafür. Denn diese Kosten werden umgelegt auf die Gebühren für die Müllabfuhr. Die Verwaltung prüft, ob der Wertstoffhof künftig für Bürger kostenlos kleinen Grünschnitt entgegennehmen soll. Denn dafür machen sich zu wenige Verursacher auf den Weg, ihn fachgerecht zu entsorgen. Die kostenlose Grünschnitt-Entsorgung in kleinen Mengen könnte laut Scheller frühestens 2020 umgesetzt werden.

Eine Lösung kann es vielleicht geben für Kinder und Jugendliche in Göttin. Drei von ihnen übergaben eine Unterschriftenliste an den Rathauschef, von dem sie sich eine Skaterbahn in ihrem Ortsteil wünschen. Steffen Scheller erkundigt sich, ob zwei bis drei leidlich anspruchsvolle und mobile Rampen erst einmal weiterhelfen könnten und erntet Kopfnicken.

In der Versammlung wurden noch verschiedene Themen angesprochen. Bauexperte Peter Reck zeigte den Verlauf der Radwegtrasse von der Grenze zu Reckahn durch Göttin bis zum Anschluss Bindefeldstraße. Benötigt wird dabei eine etwa 2,50 bis 3 Meter breite Brücke über die Havel. Scheller rechnet mit einer Fertigstellung des Rochow-Radweg-Teilstücks im nächsten Jahr.

Angesprochen wurden einige Problemecken im Ort: Der abends stockfinstere Bahnübergang, eine Laterne, die blendet, fehlende Gehwege, lose Gehwegplatten in der Brandenburger Straße, Riesenpfützen auf dem Radweg.

Von Jürgen Lauterbach