Brandenburg/H

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat am Mittwoch in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) einen Überblick darüber gegeben, was sich im Austausch mit Menschen aus den Partnerstädten von Brandenburg/Havel in diesem Jahr abspielt und was dort 2018 gelaufen ist. Das Bertolt-Brecht-Gymnasium und die Begegnungsstätte Gollwitz sind besonders aktiv. Das Folgende steht an.

2. bis 5. Mai: Jugend-Workshop „Die Europawahl 2019: Mitdenken-Mitreden-Mitmachen“ in Kaiserslautern. Vier Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren und eine Lehrkraft des Bertolt-Brecht-Gymnasiums nehmen an einem internationalen Jugendprojekt zu den Europawahlen mit gleichaltrigen Jugendlichen aus Kaiserslautern und deren Partnerstädten Pleven, Saint-Quentin und Banja Luka teil. Gemeinsam werden sie den Europäischen Rechnungshof in Luxemburg besuchen.

2. bis 12. Mai: In der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz wird zum zweiten Mal das internationale Jugendprojekt „ Clips for Europe“ stattfinden, diesmal unter dem Thema: Parteien zur Europawahl. Schüler der Partnerstädte Brandenburg/Havel, Magnitogorsk, Ballerup und Kaiserslautern sowie eine Jugenddelegation aus der befreundeten Stadt Ráanana ( Israel) werden teilnehmen. Höhepunkt der Begegnung wird die Projektpräsentation im Rahmen des Schlossfestes am 11. Mai sein.

8. bis 10. Mai: Der Bürgermeister von Ballerup, Jesper Würtzen, besucht mit einer offiziellen Delegation die Stadt.

Besuch aus Magnitogorsk

14. bis 16 Mai: Der Oberbürgermeister der Stadt Magnitogorsk, Sergej Berdnikow kommt mit einer offiziellen Delegation zum Sommerempfang der Stadt am 15. Mai anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft beider Städte.

14. bis 16. Juni: Projekt „Fontane, Wiesike und die Dänen“. Die dänische Bläserformation „Frederik VIIs Hoboistkorps“ aus Ballerup wird zum Fontanejubiläum auf dem 11. Schlossparkfest in Plaue und in Brandenburg/Havel auftreten.

24. bis 26. Juni: Oberbürgermeister Steffen Scheller besucht Ballerup.

Deutsch-französisches Jugendcamp

8. bis 19. Juli: Deutsch-französisches Jugendcamp in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz und im KIEZ Bollmannsruh mit zehn Jugendlichen aus Ivry-sur-Seine und zehn Schülern des von Saldern-Gymnasiums im Alter zwischen 12 und 14 Jahren.

Oktober 2019 : Das Stück des Event-Theaters „Mit Fontane nach Dänemark“ wird in Ballerup und Kopenhagen aufgeführt.

Weitere Begegnungen geplant

Womöglich gibt es weitere Begegnungen, etwa in Kaiserslautern ein Quiz über die Städte Kaiserslautern und Brandenburg/Havel, in Ballerup Auftritte einer Tanzgruppe aus der Stadt beim Ballerup Musik Festival vom 23. bis 25. August, der Swing-Band „Sweepy Swing“ auf dem Jazz Fest am 30. und. 31. August, in Brandenburg/Havel den Auftritt des Chors „VoiceZone“ und den Besuch von Schulleitern aus Ballerup.

Eine Delegation aus der Stadt wird womöglich im Juni Magnitogork und im September Ivry-sur-Seine besuchen. Die russischen Partner sind womöglich künstlerisch und kulinarisch auf dem Havelfest vertreten.

Von Jürgen Lauterbach