Brandenburg/H, Brandenburg/H, Bad Belzig, Paaren im Glien, Falkensee

Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin, präsentiert von einem jungen, spielfreudigen, achtköpfigen Ensemble – allesamt Absolventen renommierter Musicalschulen – ist seit 2012 erfolgreich auf Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder, Kindgebliebene und Märchenfreunde ungebrochen.

Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Szenen, Choreografien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer liebevollen, geradlinigen Inszenierung. Die Bella-Donna-Production, frei nach Hans Christian Andersen, ist am Sonnabend ab 17 Uhr im Brandenburger Theater zu erleben.

Auf den Spuren von Fritze Bollmann

Auf die Spuren der Brandenburger Legende Fritze Bollmann begibt sich der Autor, Regisseur und Schauspieler Ilja Hübner im Stück „ Fritzes Wiederkehr“ mit dem Ensemble der Brandenburger Bürgerbühne.

Brandenburgs berühmtester Angler Fritze Bollmann kommt bei „Fritzes Wiederkehr" im Brandenburger Theater groß raus. Quelle: Michaela Eggert

Auf humorvolle Art und Weise zeigt sich in der Geschichte ein nicht ganz ernst gemeinter Blick auf das heutige Brandenburg. „ Fritzes Wiederkehr“ feiert am Freitag ab 19.30 Uhr Premiere im Brandenburger Theater, eine zweite Vorstellung findet am Samstag ab 19.30 Uhr statt.

Improvisiertes Konzert im Burgkeller

Ein Konzert im Februar, zum zweiten Mal im Burgkeller in Bad Belzig, steht am Samstag an. Nach einer ersten Premiere im Februar 2018 wird die Konzertreihe dort fortgesetzt.

Das Konzept vom Konzert im Februar in Bad Belzig ähnelt dem des Konzerts im Dezember in den Kammerspielen von Treuenbrietzen. Quelle: Christina Bunzel

Am Samstag ab 20 Uhr werden Marcel Wricke, Thomas Rottenbücher und Denny Hertel gemeinsam mit Ilka Posin, Matze Götze und Michael Heinen den Räumlichkeiten unterhalb der Burg Eisenhardt einen Besuch abstatten. Grundgedanke dieses Konzert-Konzeptes ist die eingespielte Stammbesetzung von Gitarre, Kontrabass und Geige, gepaart mit einer wechselnden Formation von Gesang und einem weiteren Instrument.

Ferienspaß für kleine Besucher im MAFZ

Rutschen, klettern, hüpfen – das sind nur einige Spielmöglichkeiten, die noch bis Sonntag im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien für Kinder angeboten werden bei den „Family Fun Days“.

Family Fun Days im MAFZ-Erlebnispark in Paaren im Glien Quelle: MAFZ

In der Indoor-Spielewelt kann man sich auf mehr als 3000 Quadratmetern mal so richtig austoben. Geöffnet ist am Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Gesangsworkshop und Konzert

Am Samstag wird ab 20 Uhr im Bürgerhaus Finkenkrug in Falkensee ein kleines Konzert mit Kerstin Blodig und Teilnehmern eines Gesangsworkshops stattfinden.

Kerstin Blodig Quelle: Ulrike Gawande

Anschließend wird die Bühne frei sein für alle, die Lust haben, sich auf einer offenen Folk-Bühne einmal auszuprobieren. Der Eintritt ist frei, der Einlass öffnet um 19.30 Uhr.

Von Philip Rißling