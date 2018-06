Brandenburg/H

Neuer Versuch: Dauerhaftes Wohnen soll rings um den Schmöllner Weg, am Immen- und Libellenweg, irgendwann einmal möglich sein. So lautet verkürzt die Aussage von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) auf eine Anfrage der Fraktion Freie Wähler.

Diese bemühen sich seit mehr als einem Jahr um klare Verhältnisse, um ein Legalisieren von dauerhaftem Wohnen auf Grundstücken, die bislang nur für Erholungszwecke ausgewiesen sind und letztlich damit auch um mehr Menschen, die mit erstem Wohnsitz in der Stadt angemeldet sind. Ende 2016 organisierten die Freien Wähler eine Mehrheit für einen Prüfauftrag – die Verwaltung sollte verschiedene Erholungsgebiete darauf untersuchen, ob sie zum Wohnen geeignet sind (siehe Infobox).

Freie Wähler ließen nicht locker

Im März hatte die Verwaltung diese Nutzungsform auch für das Areal rings um den Schmöllner Weg nahezu ausgeschlossen, dann legte FW-Fraktionschef Dirk Stieger mit konkreten Fragen nach. Die Antworten stimmen ihn hoffnungsvoll: „Damit lässt sich doch was anfangen“, kommentiert er bündig.

Umfangreiche Studie bereits erschienen Im Auftrag der Stadtverordneten hat die Verwaltung 128 Hektar auf acht Flächen auf die Frage untersuchen lassen, ob statt Naherholung auch dauerhaftes Wohnen möglich ist. Ganze neun Hektar bleiben übrig. Acht Gebiete wurden untersucht: Breites Bruch, Zum Faulen Hund, Fritze-Bollmann-Weg (nördlicher und südlicher Teil jeweils separat), Mötzower Vorstadt, Neuendorf, Schmöllner Weg sowie Schützenworth. Die Stadtplaner haben alle Flächen verglichen mit Gesetzen, städtischen Planungen, Notfallplänen, Naturschutzvorgaben sowie Betrachtungen zum Infrastrukturaufwand und den Kosten. Lediglich Zum Faulen Hund in Plaue sei Wohnen möglich, so das Ergebnis.

Doch der Reihe nach: Für das Gebiet wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. September 2003 – also vor fast 15 Jahren – das Bebauungsplanverfahren „Wohngebiet am Schmöllner Weg“ eingeleitet. Das Plangebiet umfasste eine Größe von etwa 25 Hektar mit 320 Grundstücken, davon 170 Privatgrundstücke und 150 städtische Pachtgrundstücke. In der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes im Sommer 2005 wurden durch 130 Bürger Einwände gegen die Planung vorgebracht.

„Kein Legalisieren von Schwarzbauten“

85 Anwohner wollten keine Flächen für den Straßenbau abgeben, 44 Anwohner waren nicht bereit, Erschließungsbeiträge zu bezahlen, ein Umnutzen zum Wohngebiet lehnten 52 Parteien ab, und 54 Anwohner waren gegen eine „Legalisierung von Schwarzbauten auf Kosten aller“.

Auch die Verwaltung hatte Probleme mit dem B-Plan: Die ungeklärte Sachlage beim Hochwasserschutz sowie die Probleme mit der Erschließung (Straßen, Trink- und Abwasser) – die Kosten dafür wurden auf 5,3 Millionen Euro geschätzt, davon hätte die Stadt 3,6 Millionen zu tragen gehabt. In Summe aller Probleme und sich widersprechender Interessenlagen war ein Fortführen des B-Planes nicht geboten. Die Alternative wären umstrittene Enteignungsverfahren gewesen. Das Planungsverfahren wurde 2006 ausgesetzt. Zuvor hat der Erschließungsverein „Schmöllner Weg e.V.“ Bereitschaft bekundet, sich an den Erschließungskosten zu beteiligen.

Jedes Grundstück wird anders bewertet

Es gibt derzeit aktuell umgesetzte Neubauvorhaben im Immenweg und im Libellenweg, wie werden diese planungsrechtlich beurteilt, fragt Stieger nach. Pauschale Aussagen seien gar nicht möglich, das müsse für jedes Grundstück einzeln bewertet werden – manche könne man problemlos bebauen, andere nur mit kleinen Lauben, andere gar nicht, weil sie im Außenbereich liegen, antwortet Scheller.

„Eine Weiterführung des begonnenen B-Plan-Verfahrens kann nur gelingen, wenn die Voraussetzungen für eine positive Umsetzung gegeben sind und der dann beschlossene B-Plan eine rechtssichere Umsetzung erwarten lässt. Ansonsten wäre er nichtig.“ Unter der Voraussetzung, dass die Problemfelder Hochwasserschutz und Erschließung vorab geklärt werden können, wäre eine Neuaufnahme des Planverfahrens möglich, stellt der Rathauschef in Aussicht.

Stieger hatte ihn gefragt, ob die Verwaltung bereit sei, den „offenbar bereits vor Jahren begonnenen Prozess einer konstruktiven Konfliktbeseitigung in einem geordneten B-Plan-Verfahren gemeinsam mit den vor Ort Betroffenen fortzusetzen.

Erschließungsverein ist in der Pflicht

Dieses Planverfahren wäre dann an die fortgeschriebenen gesetzlichen Regelungen im Bau- und Umweltrecht anzupassen. Weiterhin wäre zu prüfen, inwieweit die beabsichtigte Umwandlung zu einem Wohngebiet mit den planerischen Rahmenbedingen der Stadt (Masterplan) und der Landes-und Regionalplanung in Einklang steht, schränkt Scheller ein.

Die Freien Wähler wollen sich in wenigen Tagen mit den Mitgliedern des Erschließungsvereins „Schmöllner Weg e.V.“ treffen und gemeinsam beraten. „Wir werden unsere Hilfe anbieten, aber nicht die Arbeit des Vereins erledigen. Die Initiative muss von dessen Mitgliedern kommen“, sagt Stieger. Diese müssten beispielsweise das Gespräch mit allen Nachbarn suchen und sehen, ob man gemeinsame Interessen hinbekommt und Einigkeit schafft.

Von André Wirsing