Brandenburg/H

Etwa jedes 15. Unternehmen in Brandenburg/Havel, das bei der zuständigen IHK Potsdam am Jahresende registriert war, ist ein Industriebetrieb. 234 sind es an der Zahl.

3604 Firmen in der Stadt waren im Jahr 2018 bei der Industrie- und Handelskammer gemeldet, wie aus der aktuellen Statistik hervorgeht. Den bedeutendsten Wirtschaftszweig bilden dabei Dienstleistungsunternehmen, von denen es im vergangenen Jahr 1792 gab. Die IHK schlüsselt dieses Feld nicht näher auf, in dem auch Betriebe der Gesundheitswirtschaft erfasst sind.

Dem Gastgewerbe sind in Brandenburg/Havel 327 Betriebe zugeordnet, dem Einzelhandel mit 793 Geschäften etwa zweieinhalb Mal so viele. Die IHK Potsdam zählt außerdem 230 Baubetriebe, 74 Großhändler und 107 Unternehmen, die dem Verkehrsgewerbe zuzuordnen sind.

Die Zahl aller Unternehmen ist in Brandenburg/Havel seit 1997 so geringfügig gestiegen wie in keinem anderen Gebiet des Kammerbezirks, nämlich in den gut zwanzig Jahren nur von etwa 3000 auf 3600.

In der Stadt Potsdam hat sich die Zahl im gleichen Zeitraum auf mehr als 12.000 Betriebe verdoppelt. Fast so groß ist der Sprung auch in den Landkreisen Havelland, Teltow-Fläming und Oberhavel.

Potsdam Mittelmark zählte im Jahr 1997 etwas mehr als 9000 IHK-Unternehmen. Inzwischen sind es mehr als 15.000. Selbst die Prignitz weist bei einer Steigerung um etwa ein Drittel binnen der vergangenen gut zwanzig Jahre eine zahlenmäßig vergleichsweise stärkere Entwicklung auf als Brandenburg/Havel.

