Brandenburg/H

Vertrauen ist oberstes Gebot bei den Gerüstbauern. Jeder Mitarbeiter muss in der Höhe auf wackeligem Boden darauf vertrauen können, dass der Kollege richtig arbeitet. Die Handwerker müssen danach darauf vertrauen, dass ihr Gerüst richtig steht, Passanten darauf, dass ihnen nichts auf den Kopf fällt.

Auch ein Firmenverkauf ist Vertrauenssache. Panajotis Zatlidis hätte seine seit Februar 1991 bestehende Firma Gerüstbau Z+O GmbH gewinnbringend an Fremde veräußern können, seine Geschäftsbank hatte eine ganze Liste von potenziellen Erwerbern. „Das kam für mich gar nicht in Frage, selbst wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür bekommen hätte. Hier arbeiten zwölf Gerüstbauer, die alle Familien haben, die ich auch kenne. Für diese Menschen habe ich eine Verantwortung.“ Verkauft hat Zatlidis (60) an seinen Bauleiter Jan Richter (38).

Das Geschäft haben beide lange geplant. „Vor zehn Jahren etwa hat Zatti mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Firma aufsteigen zu können. Daraufhin habe ich dann meinen Meisterbrief gemacht“, erzählt Richter. In den vergangenen fünf Jahren sei es ernster geworden, er bekam Verantwortung im operativen Geschäft, arbeitete teilweise im Büro mit, kalkulierte und schrieb Angebote.

Sie schielen nicht auf den Berliner Markt, obwohl da mehr zu verdienen ist. Die Z+O-Gerüstbauer setzen auf Kontinuität und auf Verbundenheit zur Region.

Dann gründeten die beiden Männer gemeinsam sogar eine kleine Firma, die Gerüstbau Richter, in welcher der Jüngere komplett allein das Sagen hatte. „Er musste alles machen, sich ums Geld kümmern, Aufträge für die drei Mitarbeiter akquirieren, den Markt beobachten. Und er hat am eigenen Leib erlebt, wie es ist, wenn man schlaflose Nächte hat, weil das Konto leer ist, Zahlungen zu spät eintreffen, für die Mitarbeiter aber Lohntag ist“, beschreibt der Ältere. Diese Erfahrungen könne man nicht lehren, die könne man nur alleine machen. Auch der Schritt vom Kumpel und Nebenmann zum Chef scheint geglückt. „Wir sind eine eingeschworene Truppe auf dem Bau gewesen, da bin ich etwas rausgetreten. Es war eine Lernphase für alle Beteiligten, aber nun gibt es keine Akzeptanzprobleme.“

Richter hat alle diese Prüfungen bestanden, im vergangenen Jahr machte Zatlidis ernst, ließ von Profis seine beiden Firmen, Gerüsttechnik Zatlidis mit Grundstücken, Fuhrpark und Material (allein 60.000 Quadratmeter Gerüstbretter) sowie Gerüstbau Z+O GmbH mit dem operativen Geschäft wirtschaftlich bewerten. Mit seinem Geschäftspartner wurde er handelseinig – unterhalb des offiziellen Maximalpreises, man sei sich gegenseitig sehr entgegengekommen. „Die Banken haben Schlange gestanden, um die Übernahme zu finanzieren. Entschieden haben wir uns für die MBS, weil sie uns bereits seit 28 Jahren begleitet und ohnehin alle drei Monate eine betriebswirtschaftliche Auswertung unserer Firmen bekommt“, sagt Zatlidis.

Auch in einem anderen Punkt ist er sich mit seinem Nachfolger hunderprozentig einig: Arbeiten in der Region steht an erster Stelle. Auf der Homepage des Unternehmens steht groß der Slogan „Tu was für deine Stadt“, das Plakat dazu war monatelang vor der Bundesgartenschau an der eingerüsteten Johanniskirche zu sehen. „In Berlin wird teilweise doppelt so viel Geld gezahlt wie in Brandenburg, wir gehören aber hierher und setzen auf Kontinuität“, sagt Richter. Natürlich arbeiten sie schon seit 20 Jahren auch für eine Wohnungsgesellschaft in Steglitz, und das Einrüsten des Schiller-Theaters in Berlin oder des Staatstheaters in Erfurt von innen und von außen liest sich gut in der Referenzliste. Doch die ist ungleich länger mit Beispielen aus Rathenow, Potsdam, Ribbeck und natürlich Brandenburg an der Havel. Die Friedenswarte , alle vier Tortürme, die Gotthardtkirche und Sankt Johannis haben sie eingerüstet. „Eine der schönsten und herausfordernsten Baustellen war beispielsweise das Paulikloster, wo wir uns drei Jahre lang eingebracht haben“, erinnert sich Zatlidis. Beim Bau des Technologie- und Gründerzentrums oder der Sankt-Annen-Galerie – kaum ein größeres Gebäude in der Stadt gibt es, dass nicht schon mindestens einmal von Z+O-Gerüsten umstellt war. Und die Auftragsbücher für die kommenden Monate sind auch gut gefüllt.

Von André Wirsing