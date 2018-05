Brandenburg/H

Es war in den zurückliegenden Monaten etwas ruhiger geworden um die Aktivitäten des Brandenburger Kulturvereins, seit dessen Vorsitzender Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten gewählt wurde und nun „nur“ noch als Ehrenvorsitzender fungiert. Doch die Arbeit ging weiter, wie der amtierende Vorsitzende Friedrich Perker sagt. In der Tat ist das Loriot-Waldmops-Projekt jetzt auf der Zielgeraden und wird noch vor dem Sommer beendet.

Und es gibt auch wieder hochklassige Kultur, wie Perker mitteilt. Auch mit Unterstützung von Steinmeier ist es gelungen, den bekannten Schriftsteller Sten Nadolny (76) ein weiteres Mal in die Havelstadt Brandenburg zu locken. Der Schriftsteller („Die Entdeckung der Langsamkeit“) wird nach 2011 nun am 15. Juni 2019 um 19 Uhr in der Theaterklause zu erleben sein.

In Zehdenick geboren

Deshalb ist der im Juli 1942 in Zehdenick geborene Schriftsteller auch die Idealbesetzung für eine vom Kulturverein veranstaltete Lesung. Denn obwohl er nur seinen Geburtsort in der Mark Brandenburg hat und später im Westen aufwuchs, fühlt er sich wohl in der alten Heimat.

Im Vorjahr zum 75. nannte Steinmeier ihn in einem Glückwunschschreiben einen „Glücksfall für die deutsche Literatur“. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) gratulierte ebenfalls dem Zehdenicker Landsmann.

Der promovierte Geschichtswissenschaftler und Politologe kann auf ein langes, vielfach preisgekröntes Werk zurückblicken. Da ist natürlich der mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnete Roman von der Langsamkeit aus dem Jahr 1983. Auch bekannt ist „Selim oder Die Gabe der Rede.”

Zeit für Gespräch beim Wein

Am Freitag, 15. Juni wird der Autor dem Publikum eine Kostprobe aus seinem neuen Buch vorlesen, das im Vorjahr erschien. Nach der Lesung wird Zeit bleiben, um mit dem Autor zu diskutieren und beim Wein ins Gespräch zu kommen.

Sten Nadolnys Roman „Das Glück des Zauberers“ verspricht nicht nur die „Lebensgeschichte eines Meisterzauberers“ sondern gleich auch das 20. Jahrhundert zu umfassen. Und so arbeitet er die Geschichte dann auch getreulich ab – vom Ersten Weltkrieg bis zu den Terrorattacken und dem Dieselskandal der Gegenwart. Von 2012 bis 2017, als er im stolzen Alter von 111 Jahren stirbt, schreibt er zwölf lange Briefe an seine Enkelin Mathilda, bei der er glaubt, dass auch aus ihr eine Zaubererin werden könnte. Lesen darf sie die Botschaften aber erst 2031.

Der Zuhöhrer als Voyeur

Dann soll sie entscheiden, ob die Briefe veröffentlicht werden. So ist die Existenz des Buches im Jahr 2017 ein Rätsel, das erst am Ende aufgeklärt wird. Die Leser geraten dadurch in eine Zeitschleife und in die Rolle von Voyeuren, die das, was sie in Händen halten, gar nicht kennen dürften.

Der Spiegel schreibt: „Sten Nadolny (...) hat mit ’Das Glück des Zauberers’ ein waghalsiges Buch geschrieben: es fordert (und belohnt!) Leser, die verführbar sind und diesen Schabernack als ein Plädoyer für Fantasie in Zeiten bedrohlicher Ideenlosigkeit verstehen.“ Über seinen Roman sagt Nadolny: „Es macht mir einfach viel zu viel Spaß, Ideen nachzugehen und Dinge auszuprobieren.“ „Deshalb werde ich weiterschreiben, solange es funktioniert und solange ich auch sonst durch den TÜV komme.“

Axel Pape folgt im September

Es schmerze ihn nicht, dass keines seiner Bücher so einschlug wie „Die Entdeckung der Langsamkeit“. „Von Latte oder Maßstab kann da keine Rede sein. Für mich ist jedes Buch wieder ganz neu und ganz frisch.“ Für den September kündigt Perker im Übrigen bereits einen weiteren Gast an: Der Schauspieler Axel Pape wird dann mit einem Programm auf Einladung des Kulturvereins in Brandenburg zu Gast sein.

Info Sten Nadolny liest am Freitag, 15. November um 19 Uhr auf Einladung des Brandenburger Kulturvereins in der Theaterklause in der Grabenstraße. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen sind ab sofort unter (03381) 511220 möglich.

Von Benno Rougk