Brandenburg/H

Ein Sommerfest im besten Sinne hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Mittwochabend auf dem Areal der Regattastrecke gegeben: Warmes Wetter, entspannte Gäste, gute Musik und Beköstigung.

Die Zeiten, zu denen man getrost zwei Stunden zu spät kommen durfte und dennoch pünktlich zur Büffet-Eröffnung da war, sind auch passé – die Reden und Würdigungen waren erfrischend kurz.

Der zahlenverliebte Ex-Kämmerer Scheller behalf sich mit einer Ziffernkette, die es schnell aufzulösen galt: „72 - 9 - 30 - 5 - 4 - 42 - 14“.

Erstmals seit 2014 wieder mehr als 72 000 Einwohner, eine einstellige Arbeitslosenquote, die mit einer Neun beginnt, 30 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also 5000 mehr als vor zehn Jahren,. was einer Arbeitsplatzdichte von 400 Beschäftigten auf 1000 Einwohnern entspricht, zu guter Letzt sind die langfristigen Kreditbelastungen von mehr als 42 auf 14 Millionen Euro gesunken. „Durch die haushaltspolitische Trendwende sind wir auch wieder in der Lage, nachhaltige Zukunftsinvestitionen zu realisieren, unter anderem in den wichtigen Bereichen Kita, Schule und Öffentlichen Personennahverkehr.

An die mehr als 500 geladenen Gäste gerichtet, sagt der Rathauschef: „Alle, die unserer Einladung zum diesjährigen Sommerempfang gefolgt sind, haben in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass Brandenburg an der Havel heute eine attraktive Stadt ist. Hier kann man gut leben und arbeiten. Die Stadt lockt immer mehr Besucher aus nah und fern an. Dafür gilt Ihnen allen ein großes Dankeschön.“ Scheller lobte die langjährigen Beziehungen zu den Partnerstädten Ivry-sur-Seine (55 Jahre) und Kaiserslautern (30 Jahre), gemeinsam mit der Rekord-Kanutin Birgit Fischer überreichte er deren Vertretern Philippe Bouyssou und Peter Kiefer – passend zur Regattastrecke – Paddel, auf denen an die Freundschaft erinnert wird.

Warme Worte gab es auch von der mit drei Ministern vertretenen Landesregierung für die Stadt: „Brandenburg an der Havel hat sich gut entwickelt, die Arbeitslosenzahlen sind halbiert, die Touristen kommen und die Technische Hochschule ist ein Aushängeschild für die Stadt“, sagt Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD). „Brandenburg an der Havel ist für Zuzugswillige längst kein Geheimtipp mehr.“ Versöhnliche Töne beherrschten die Gespräche mit den Vertretern aus Potsdam, offensichtlich sind keine Verletzungen aus dem bis zum vergangenen Herbst anhaltenden Gezerre um die Kreisfreiheit der Stadt zurückgeblieben.

Scheller beließ es deshalb auch bei einer kurzen Anekdote aus seiner offiziellen Amtseinführung. Dort hatte Staatssekretär Martin Gorholt (SPD) gesagt: „„Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es größere Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Land gab!“ Darauf entgegnet der Rathauschef nun: „Und selbst wenn es diese in der Vergangenheit gab, dann sollten wir unseren Blick nicht nach hinten richten, sondern in die Zukunft. Denn diese gilt es zu gestalten – und das am besten gemeinsam.“

Von André Wirsing