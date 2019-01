Brandenburg/H

In der Nacht zu Samstag lief ein 22 Jahre alter Mann durch die Hauptstraße. In Höhe der Einmündung zur Packhofstraße fragte ihn ein Unbekannter gegen 0.15 Uhr nach einer Zigarette gefragt. Der 22-Jährige antwortete, er habe keine Zigaretten, er solle jemand anders fragen.

In dem Moment schlug der Unbekannte unvermittelt mit der Faust in Richtung des jungen Mannes, der von dem Schlag leicht am Auge getroffen wurde.

Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Jahrtausendbrücke. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos.

Der Unbekannte soll etwa 1,85 Meter groß sein, kurze blonde nach oben gestylte Haare haben und eine rote Jacke und schwarze Jeans getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ