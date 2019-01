Brandenburg/H./Lehnin

In der Silvesternacht mussten die Beamten der Polizeiinspektion Brandenburg zu über vierzig silvesterspezifischen Einsätzen im Stadtgebiet Brandenburg an der Havel ausrücken. Dabei waren mehrere Körperverletzungsdelikte in Folge von Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Umgang von Pyrotechnik und Alkoholkonsum, Sachbeschädigungen und Brandstiftungen durch Einsatz von Pyrotechnik aber auch Verstöße gegen das Waffengesetzt und Ruhestörungen.

Herausragend waren die Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Linienstraße und ein Streit wegen eines zu nah an einen PKW geworfenen Böllers in der Johann-Strauß-Straße, bei dem zwei Personen bei der anschließenden Schlägerei am Kopf und Gesicht verletzt wurden und im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Durch unbekannte Täter wurde ein Silvesterböller in eine Papiertonne in Kaltenhausen in Lehnin geworfen. Der Inhalt geriet in Brand und die Tonne brannte nieder. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von André Wirsing